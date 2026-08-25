Куда исчез колорадский жук из украинских огородов: ученые дали неожиданный ответ

В этом сезоне украинские огородники заметили необычную картину, ведь колорадского жука на картофеле стало гораздо меньше. Вредитель, обычно доставляющий немало хлопот летом, отступил во многих регионах. Однако специалисты предупреждают: это не значит, что его популяция исчезла в Украине навсегда.

Колорадский жук исчез в Украине

По словам кандидата сельскохозяйственных наук, заместителя директора по научной работе Института картофелеводства НААН Татьяны Олейник, главной причиной исчезновения колорадского жука в Украине стало неблагоприятное сочетание погодных условий.

Ученая отмечает, что удар по популяции начался еще зимой. Взрослые колорадские жуки зимуют в почве, а сильные морозы повлекли за собой его глубокое промерзание. После этого наступила продолжительная прохладная весна, которая также не способствовала активности и размножению вредителя. Однако больше всего колорадскому жуку навредила летняя жара. При температуре около 35–37 градусов Цельсия яйцекладки могут пересыхать, а личинки страдают от обезвоживания. В результате количество нового поколения вредителя существенно сокращается.

Дополнительным фактором стало уменьшение площадей под картофелем в отдельных регионах. Меньше посадок означает меньшее количество доступной пищи и мест для размножения, что также сдерживает распространение колорадского жука.

Однако расслабляться огородникам рано. Популяция вредителя способна быстро восстанавливаться, если будущий сезон будет благоприятным. По прогнозу Олейник, умеренное тепло и достаточное количество влаги могут создать условия для новой вспышки численности колорадского жука. Поэтому даже при небольшом количестве вредителей специалисты советуют не прекращать защиту картофеля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой сорт картофеля не интересен колорадскому жуку.