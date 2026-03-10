Куди причепити булавку від порчі: відьмак розкрив нікому не відомі секрети

Булавка – одна з найпростіших речей, яку можна знайти в кожному домі. Однак у народних традиціях вона має значно глибше значення. Вважається, що цей маленький металевий предмет може виконувати роль сильного оберега від порчі, заздрощів і негативної енергії.

Стара булавка може стати потужним оберегом: мольфар пояснив, як її правильно використовувати

Про це розповів український мольфар Максим Гордєєв, який поділився кількома давніми ритуалами, що, за його словами, допомагають захистити людину від негараздів.

Чому саме булавка вважається оберегом

У народній магії метал із замкнутою формою вважається символом захисту. Булавка має вигнуту форму, яка ніби “замикає” енергетичне коло, не дозволяючи негативу проникати до людини.

Саме тому в багатьох регіонах України її використовували як оберіг ще століттями. Наші бабусі часто чіпляли булавку на одяг або приколювали до дитячої подушки, щоб захистити малюка від “лихого ока”.

За словами мольфара, цей символічний захист працює насамперед на психологічному рівні, але у народних віруваннях йому приписують і сильні енергетичні властивості.

Де потрібно носити булавку

Максим Гордєєв радить, якщо людина боїться зурочення або заздрості, прикріпити булавку до внутрішнього боку одягу.

Найчастіше її носять:

– на підкладці куртки або пальта

– на внутрішньому шві сукні чи сорочки

– біля серця

Вважається, що булавка має бути закрита і непомітна для сторонніх, тоді вона працює як енергетичний щит.

У деяких традиціях існує ще одна прикмета – якщо булавка раптом розстебнулася або потемніла, це нібито означає, що вона “прийняла на себе” негативну енергію.

Булавка під килимком біля дверей

Один із найцікавіших народних ритуалів пов’язаний із вхідними дверима.

Деякі господині кладуть булавку під килимок біля порогу. За повір’ями, саме вхід до дому вважається місцем, через яке може проникати негативна енергія або заздрість гостей.

Тому булавка в цьому місці символічно “закриває шлях” сваркам, конфліктам і недобрим намірам.

Ритуали для удачі та достатку

У народних віруваннях булавку використовували не лише для захисту, а й для залучення удачі.

Наприклад:

– булавка у квітковому горщику нібито притягує фінансовий достаток

– булавка між сторінками книги символізує мудрість і знання

– булавка на одязі коханої людини має оберігати стосунки від зради

Такі ритуали були поширені в різних регіонах Карпат і Поділля.

Що кажуть психологи

Фахівці зазначають, що подібні обереги часто працюють як ефект психологічної підтримки. Людина відчуває захист і впевненість, що допомагає їй спокійніше реагувати на стрес і негатив.

Саме тому навіть у сучасному світі багато людей продовжують використовувати старі символічні ритуали.

Хто такий Максим Гордєєв

Максим Гордєєв – український таролог та екстрасенс, який став відомим після участі у телевізійному проєкті “Битва екстрасенсів”. Він також перемагав у литовській версії шоу та регулярно ділиться порадами з езотерики та народної магії.

Попри різне ставлення до подібних практик, історії про булавку як оберіг і досі залишаються частиною народної культури, яка передається з покоління в покоління.

