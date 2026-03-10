Куда прицепить булавку от порчи: ведьмак раскрыл никому не известные секреты

Булавка – одна из самых простых вещей, которую можно найти в каждом доме. Однако в народных традициях она имеет гораздо более глубокое значение. Считается, что этот небольшой металлический предмет может выполнять роль сильного оберега от порчи, завистей и отрицательной энергии.

Старая булавка может стать мощным оберегом: мольфар объяснил, как ее правильно использовать

Об этом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев, поделившийся несколькими давними ритуалами, которые, по его словам, помогают оградить человека от проблем.

Почему именно булавка считается оберегом

В народной магии металл с замкнутой формой считается символом защиты. Булавка имеет изогнутую форму, которая как бы "замыкает" энергетический круг , не позволяя негативу проникать в человека.

Именно поэтому во многих регионах Украины ее использовали в качестве оберега еще столетиями. Наши бабушки часто цепляли булавку на одежду или прикалывали к детской подушке , чтобы защитить малыша от "злой глаза".

По словам мольфара, эта символическая защита работает, прежде всего, на психологическом уровне, но в народных верованиях ему приписывают и сильные энергетические свойства.

Где нужно носить булавку

Максим Гордеев советует, если человек боится сглаза или зависти, прикрепить булавку к внутренней стороне одежды .

Чаще ее носят:

– на подкладке куртки или пальто

– на внутреннем шве платья или рубашки

– у сердца

Считается, что булавка должна быть закрыта и незаметна для посторонних , тогда она работает как энергетический щит.

В некоторых традициях существует еще одна примета – если булавка вдруг расстегнулась или потемнела, это означает, что она "приняла на себя" негативную энергию .

Булавка под ковриком у двери

Один из самых интересных народных ритуалов связан с входной дверью.

Некоторые хозяйки кладут булавку под коврик у порога . По поверьям, именно вход в дом считается местом, через которое может проникать отрицательная энергия или зависть гостей.

Поэтому булавка в этом месте символически "закрывает путь" ссорам, конфликтам и недобрым намерениям .

Ритуалы для удачи и довольства

В народных верованиях булавку использовали не только для защиты, но и для привлечения удачи.

Например:

– булавка в цветочном горшке якобы притягивает финансовое состояние

– булавка между страницами книги символизирует мудрость и знание

– булавка на одежде любимого человека должна оберегать отношения от измены

Такие ритуалы были распространены в разных регионах Карпат и Подолья.

Что говорят психологи

Специалисты отмечают, что подобные обереги часто работают как эффект психологической поддержки . Человек чувствует защиту и уверенность, что помогает ему более спокойно реагировать на стресс и негатив.

Именно поэтому даже в современном мире многие продолжают использовать старые символические ритуалы.

Кто такой Максим Гордеев

Максим Гордеев – украинский таролог и экстрасенс, ставший известным после участия в телевизионном проекте "Битва экстрасенсов" . Он также побеждал в литовской версии шоу и регулярно делится советами по эзотерике и народной магии.

Несмотря на разное отношение к подобным практикам, истории о булавке как обереге до сих пор остаются частью народной культуры , которая передается из поколения в поколение.

Читайте также в "Комментариях", какие знаки Зодиака ждут кардинальные изменения в жизни.