Куда прицепить булавку от порчи: ведьмак раскрыл никому не известные секреты

Проніна Анна
Булавка – одна из самых простых вещей, которую можно найти в каждом доме. Однако в народных традициях она имеет гораздо более глубокое значение. Считается, что этот небольшой металлический предмет может выполнять роль сильного оберега от порчи, завистей и отрицательной энергии.
Старая булавка может стать мощным оберегом: мольфар объяснил, как ее правильно использовать
Об этом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев, поделившийся несколькими давними ритуалами, которые, по его словам, помогают оградить человека от проблем.
В народной магии металл с замкнутой формой считается символом защиты. Булавка имеет изогнутую форму, которая как бы "замыкает" энергетический круг , не позволяя негативу проникать в человека.
Именно поэтому во многих регионах Украины ее использовали в качестве оберега еще столетиями. Наши бабушки часто цепляли булавку на одежду или прикалывали к детской подушке , чтобы защитить малыша от "злой глаза".
По словам мольфара, эта символическая защита работает, прежде всего, на психологическом уровне, но в народных верованиях ему приписывают и сильные энергетические свойства.
Максим Гордеев советует, если человек боится сглаза или зависти, прикрепить булавку к внутренней стороне одежды .
Чаще ее носят:
– на подкладке куртки или пальто
– на внутреннем шве платья или рубашки
– у сердца
Считается, что булавка должна быть закрыта и незаметна для посторонних , тогда она работает как энергетический щит.
В некоторых традициях существует еще одна примета – если булавка вдруг расстегнулась или потемнела, это означает, что она "приняла на себя" негативную энергию .
Один из самых интересных народных ритуалов связан с входной дверью.
Некоторые хозяйки кладут булавку под коврик у порога . По поверьям, именно вход в дом считается местом, через которое может проникать отрицательная энергия или зависть гостей.
Поэтому булавка в этом месте символически "закрывает путь" ссорам, конфликтам и недобрым намерениям .
В народных верованиях булавку использовали не только для защиты, но и для привлечения удачи.
Например:
– булавка в цветочном горшке якобы притягивает финансовое состояние
– булавка между страницами книги символизирует мудрость и знание
– булавка на одежде любимого человека должна оберегать отношения от измены
Такие ритуалы были распространены в разных регионах Карпат и Подолья.
Специалисты отмечают, что подобные обереги часто работают как эффект психологической поддержки . Человек чувствует защиту и уверенность, что помогает ему более спокойно реагировать на стресс и негатив.
Именно поэтому даже в современном мире многие продолжают использовать старые символические ритуалы.
Максим Гордеев – украинский таролог и экстрасенс, ставший известным после участия в телевизионном проекте "Битва экстрасенсов" . Он также побеждал в литовской версии шоу и регулярно делится советами по эзотерике и народной магии.
Несмотря на разное отношение к подобным практикам, истории о булавке как обереге до сих пор остаются частью народной культуры , которая передается из поколения в поколение.
