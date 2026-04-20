Кожна секунда вирішує життя: ДСНС оприлюднила інструкцію, як вижити під час теракту

На тлі загострення безпекової ситуації в Україні рятувальники закликають громадян знати базові правила поведінки під час терактів і надзвичайних ситуацій. Від правильних дій у перші хвилини може залежати життя.

Не панікувати і діяти швидко: рятувальники пояснили, що робити під час стрілянини, вибухів і захоплення

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує ДСНС України.

Як запобігти небезпеці

У ДСНС наголошують: одна з головних помилок – ігнорування підозрілих предметів. У громадських місцях категорично заборонено торкатися залишених речей.

У разі виявлення небезпечного об’єкта потрібно негайно повідомити поліцію або екстрені служби.

Також важливо зберігати спокій, уникати різких рухів і не привертати до себе увагу, якщо поруч є потенційна загроза.

Що робити під час вибуху або атаки

Якщо виникла загроза застосування зброї чи стався вибух, потрібно якомога швидше зайняти безпечне положення – лягти на землю, прикрити голову і триматися подалі від скла та відкритих просторів.

Після вибуху важливо не піддаватися паніці, допомогти постраждалим і, якщо є можливість, запам’ятати прикмети підозрілих осіб.

Будь-який шанс на евакуацію слід використовувати негайно.

Як діяти під час стрілянини

На відкритій місцевості необхідно одразу лягти і шукати укриття – це можуть бути стіни будівель, бордюри чи інші перешкоди.

Автомобіль не є надійним захистом, оскільки його конструкція не здатна зупинити кулю, а пальне може становити додаткову небезпеку.

У приміщенні рекомендується сховатися в найбезпечнішому місці, наприклад, у ванній кімнаті, триматися якомога нижче до підлоги та бути готовими до евакуації у разі пожежі.

Як поводитися при захопленні транспорту

У випадку захоплення автобуса чи літака рятувальники радять не привертати уваги нападників і не робити різких рухів.

Потрібно уникати зорового контакту, не відкривати сумки без дозволу та виконувати вимоги терористів.

Під час штурму слід лягти на підлогу і залишатися нерухомими до завершення операції. Після звільнення необхідно якнайшвидше залишити небезпечну зону.

Телефонний тероризм

Якщо надходять загрозливі дзвінки, у ДСНС радять намагатися зафіксувати розмову, затягнути її та одночасно повідомити правоохоронців.

Уся отримана інформація може бути важливою для встановлення особи зловмисника.

Чому це важливо

Рятувальники наголошують: навіть прості дії – зберегти спокій, не панікувати та швидко реагувати – можуть врятувати життя.

Особливо це актуально в умовах, коли загрози можуть виникати раптово і без попередження.

Нагадаємо, раніш портал "Коментарі" повідомляв, що у київській лікарні помер чоловік, поранений під час масової стрілянини в Голосіївському районі. Загальна кількість жертв зросла до семи.