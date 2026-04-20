Кожна секунда вирішує життя: ДСНС оприлюднила інструкцію, як вижити під час теракту

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
На тлі загострення безпекової ситуації в Україні рятувальники закликають громадян знати базові правила поведінки під час терактів і надзвичайних ситуацій. Від правильних дій у перші хвилини може залежати життя.
Не панікувати і діяти швидко: рятувальники пояснили, що робити під час стрілянини, вибухів і захоплення
Як повідомляють "Коментарі", про це інформує ДСНС України.
У разі виявлення небезпечного об’єкта потрібно негайно повідомити поліцію або екстрені служби.
Також важливо зберігати спокій, уникати різких рухів і не привертати до себе увагу, якщо поруч є потенційна загроза.
Після вибуху важливо не піддаватися паніці, допомогти постраждалим і, якщо є можливість, запам’ятати прикмети підозрілих осіб.
Будь-який шанс на евакуацію слід використовувати негайно.
Автомобіль не є надійним захистом, оскільки його конструкція не здатна зупинити кулю, а пальне може становити додаткову небезпеку.
У приміщенні рекомендується сховатися в найбезпечнішому місці, наприклад, у ванній кімнаті, триматися якомога нижче до підлоги та бути готовими до евакуації у разі пожежі.
Потрібно уникати зорового контакту, не відкривати сумки без дозволу та виконувати вимоги терористів.
Під час штурму слід лягти на підлогу і залишатися нерухомими до завершення операції. Після звільнення необхідно якнайшвидше залишити небезпечну зону.
Уся отримана інформація може бути важливою для встановлення особи зловмисника.
Особливо це актуально в умовах, коли загрози можуть виникати раптово і без попередження.
