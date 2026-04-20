Каждая секунда решает жизнь: ГСЧС обнародовала инструкцию, как выжить во время теракта

На фоне обострения ситуации в Украине спасатели призывают граждан знать базовые правила поведения во время терактов и чрезвычайных ситуаций. От правильных действий в первые минуты может зависеть жизнь.

Не паниковать и действовать быстро: спасатели объяснили, что делать во время стрельбы, взрывов и захватов

Как сообщают "Комментарии", об этом информирует ГСЧС Украины.

Как предотвратить опасность

В ГСЧС отмечают: одна из главных ошибок – игнорирование подозрительных предметов. В общественных местах категорически запрещено затрагивать оставленные вещи.

При обнаружении опасного объекта необходимо немедленно сообщить полиции или экстренным службам.

Также важно сохранять спокойствие, избегать резких движений и не обращать на себя внимание, если рядом есть потенциальная угроза.

Что делать при взрыве или атаке

Если возникла угроза применения оружия или произошел взрыв, нужно как можно скорее занять безопасное положение – лечь на землю, прикрыть голову и держаться подальше от стекла и открытых пространств.

После взрыва важно не поддаваться панике, помочь пострадавшим и, если есть возможность, запомнить приметы подозрительных.

Любой шанс на эвакуацию следует использовать немедленно.

Как действовать во время стрельбы

На открытой местности необходимо сразу лечь и искать укрытие – это могут быть стены построек, бордюры или другие препятствия.

Автомобиль не является надежной защитой, поскольку его конструкция не способна остановить шар, а горючее может представлять дополнительную опасность.

В помещении рекомендуется укрыться в самом безопасном месте, например, в ванной комнате, держаться как можно ниже пола и быть готовыми к эвакуации в случае пожара.

Как вести себя при захвате транспорта

В случае захвата автобуса или самолета спасатели советуют не привлекать внимания нападающих и не совершать резких движений.

Следует избегать зрительного контакта, не открывать сумки без разрешения и выполнять требования террористов.

Во время штурма следует лечь на пол и оставаться неподвижным до завершения операции. После освобождения необходимо как можно быстрее покинуть опасную зону.

Телефонный терроризм

Если поступают угрожающие звонки, в ГСЧС советуют пытаться зафиксировать разговор, затянуть его и одновременно сообщить правоохранителям.

Вся полученная информация может быть важной для установления злоумышленника.

Почему это важно

Спасатели отмечают: даже простые действия – сохранить спокойствие, не паниковать и быстро реагировать – могут спасти жизнь.

Это особенно актуально в условиях, когда угрозы могут возникать внезапно и без предупреждения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в киевской больнице скончался мужчина, раненный во время массовой стрельбы в Голосеевском районе. Общее число жертв возросло до семи.