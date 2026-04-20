Каждая секунда решает жизнь: ГСЧС обнародовала инструкцию, как выжить во время теракта

Проніна Анна
На фоне обострения ситуации в Украине спасатели призывают граждан знать базовые правила поведения во время терактов и чрезвычайных ситуаций. От правильных действий в первые минуты может зависеть жизнь.
Не паниковать и действовать быстро: спасатели объяснили, что делать во время стрельбы, взрывов и захватов
Как сообщают "Комментарии", об этом информирует ГСЧС Украины.
При обнаружении опасного объекта необходимо немедленно сообщить полиции или экстренным службам.
Также важно сохранять спокойствие, избегать резких движений и не обращать на себя внимание, если рядом есть потенциальная угроза.
После взрыва важно не поддаваться панике, помочь пострадавшим и, если есть возможность, запомнить приметы подозрительных.
Любой шанс на эвакуацию следует использовать немедленно.
Автомобиль не является надежной защитой, поскольку его конструкция не способна остановить шар, а горючее может представлять дополнительную опасность.
В помещении рекомендуется укрыться в самом безопасном месте, например, в ванной комнате, держаться как можно ниже пола и быть готовыми к эвакуации в случае пожара.
Следует избегать зрительного контакта, не открывать сумки без разрешения и выполнять требования террористов.
Во время штурма следует лечь на пол и оставаться неподвижным до завершения операции. После освобождения необходимо как можно быстрее покинуть опасную зону.
Вся полученная информация может быть важной для установления злоумышленника.
Это особенно актуально в условиях, когда угрозы могут возникать внезапно и без предупреждения.
