Кому не можна фарбувати яйця на Великдень: правда, яка здивує багатьох

Напередодні Великодня багато українців замислюються над тим, чи існують обмеження щодо святкових традицій, особливо якщо в родині нещодавно сталася втрата. Одне з найпоширеніших питань — чи можна фарбувати яйця у період жалоби, адже з цим пов’язано чимало народних вірувань.

Чи є заборона фарбувати яйця під час жалоби – пояснення традицій і церкви

У народній традиції здавна існує переконання, що протягом року після смерті близької людини варто дотримуватися стриманості. Вважається, що гучні святкування, яскраві кольори та радісні обряди краще відкласти, аби не порушити спокій душі померлого. Саме тому в деяких регіонах України родинам у жалобі радили не фарбувати яйця або обирати більш стримані відтінки.

Що кажуть народні традиції

За повір’ями, яскраво-червоний колір писанок символізує життя і перемогу, тому для людей у жалобі він міг вважатися недоречним. Натомість використовували темні природні барвники або залишали яйця білими.

Також існувала традиція, коли родині, що переживає втрату, приносили освячені крашанки сусіди чи родичі, як знак підтримки. Водночас від складних писанок із орнаментами часто відмовлялися, щоб не демонструвати зайву святковість.

Позиція церкви: заборони немає

Священники наголошують, що жодної офіційної церковної заборони на фарбування яєць не існує. За їх словами, Великдень — це свято перемоги життя над смертю, і воно стосується кожного вірянина без винятку.

Більше того, крашанка є символом воскресіння та надії, тому її присутність у домі вважається доречною навіть у період жалоби. Червоний колір, який традиційно використовують для фарбування, символізує любов і жертву Христа.

Священнослужителі підкреслюють, що головне — не зовнішні атрибути, а внутрішній стан людини. Якщо родина не готова до святкування, це її особисте рішення, але це не є вимогою церкви.

Як правильно вчинити

Фахівці радять орієнтуватися не лише на традиції, а й на власні відчуття. Люди можуть фарбувати яйця як зазвичай або обрати більш стримані кольори, якщо це відповідає їхньому емоційному стану.

Також поширеною практикою є роздача крашанок за упокій душі померлого, що поєднує великодню традицію з молитвою і пам’яттю про близьких.

Таким чином, обмеження щодо фарбування яєць — це радше елемент народної культури, а не церковна норма. Остаточне рішення залишається за кожною родиною, залежно від її віри та внутрішнього стану.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися підвищених заходів безпеки напередодні та під час святкування Великодня.