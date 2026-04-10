Кому нельзя красить яйца на Пасху: правда, которая удивит многих

В преддверии Пасхи многие украинцы задумываются о том, существуют ли ограничения по поводу праздничных традиций, особенно если в семье недавно произошла потеря. Один из самых часто задаваемых вопросов — можно ли красить яйца в период траура, ведь с этим связано немало народных верований.

Есть ли запрет красить яйца во время траура – объяснение традиций и церкви

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Today.ua.

В народной традиции издавна существует убеждение, что в течение года после смерти близкого человека следует соблюдать воздержание. Считается, что громкие празднества, яркие цвета и радостные обряды лучше отложить , чтобы не нарушить покой души умершего. Именно поэтому в некоторых регионах Украины семьям в трауре советовали не красить яйца или выбирать более сдержанные оттенки.

Что говорят народные традиции

По поверьям, алый цвет писанок символизирует жизнь и победу, поэтому для людей в трауре он мог считаться неуместным. Использовали темные природные красители или оставляли яйца белыми.

Также существовала традиция, когда семье, переживающей потерю, приносили освященные пасхальные яйца соседи или родственники , как знак поддержки. В то же время, от сложных писанок с орнаментами часто отказывались, чтобы не демонстрировать лишнюю праздничность.

Позиция церкви: запрета нет

Священники отмечают, что никакого официального церковного запрета на окрашивание яиц не существует. По их словам, Пасха – это праздник победы жизни над смертью, и он касается каждого верующего без исключения.

Более того, пасхальное яйцо является символом воскресения и надежды , поэтому его присутствие в доме считается уместным даже в период траура. Красный цвет, традиционно используемый для окраски, символизирует любовь и жертву Христа.

Священнослужители подчеркивают, что главное – не внешние атрибуты, а внутреннее состояние человека. Если семья не готова к празднованию, это ее личное решение, но это не требование церкви.

Как правильно поступить

Специалисты советуют ориентироваться не только на традиции, но и на собственные чувства. Люди могут окрашивать яйца как обычно или выбрать более сдержанные цвета, если это соответствует их эмоциональному состоянию.

Также распространенной практикой является раздача пасхальных яиц за упокой души умершего , сочетающий пасхальную традицию с молитвой и памятью о близких.

Таким образом, ограничение окрашивания яиц — это скорее элемент народной культуры, а не церковная норма. Окончательное решение остается за каждой семьей в зависимости от ее веры и внутреннего состояния.

