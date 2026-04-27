Коли потрібно сіяти огірки у відкритий ґрунт: стало відомо про оптимальні погодні умови та дати

Попри те, що весна вже календарно настала, прохолодна погода наприкінці квітня суттєво зсуває старт огіркового сезону в Україні. Агрономи застерігають городників від поспішної висадки, адже огірок належить до культур, які надзвичайно чутливі до зниження температури. Весняні коливання у 2026 році можуть відіграти вирішальну роль: або рослини дадуть соковитий і здоровий урожай, або плоди будуть гіркими, деформованими та слабкими.

Головна причина такої чутливості полягає в особливостях кореневої системи огірка, яка походить із теплих кліматичних зон. Фахівці зазначають, що вже при температурі ґрунту нижче +8°C коріння починає зазнавати пошкоджень і поступово відмирає. Навіть якщо рослина не гине, її розвиток суттєво уповільнюється, а стресові умови часто призводять до появи гіркоти в плодах або їх викривлення. У холодному ґрунті сходи можуть з’являтися із затримкою до двох тижнів, що додатково послаблює молоді рослини.

Для нормального росту агрономи радять дочекатися стабільного прогрівання ґрунту на глибині приблизно 10 см до +14–16°C. Температура повітря при цьому повинна триматися в межах +18–25°C. Саме за таких умов огірки швидко формують зелену масу, активно цвітуть і здатні давати перший урожай вже через 35–45 днів після посіву.

Важливо враховувати, що в Україні немає універсальних термінів висіву — усе залежить від регіону та локальних погодних умов. Тому досвідчені городники радять орієнтуватися не стільки на календар, скільки на реальні показники температури. Для цього найзручніше використовувати ґрунтовий термометр: його занурюють у землю на глибину близько 10 см і перевіряють температуру зранку. Якщо вона нижча за +14°C, з посівом краще почекати.

Є також простий спосіб пришвидшити прогрівання ґрунту — накрити грядки чорною плівкою приблизно за тиждень до посадки. Такий прийом дозволяє підвищити температуру землі на 2–3°C і отримати можливість висіяти огірки трохи раніше без шкоди для рослин.

