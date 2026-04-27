Когда нужно сеять огурцы в открытый грунт: стало известно об оптимальных погодных условиях и датах

Несмотря на то, что весна уже календарно наступила, в холодную погоду в конце апреля существенно сдвигает старт огуречного сезона в Украине. Агрономы предостерегают огородников от поспешной высадки, ведь огурец относится к культурам, чрезвычайно чувствительным к снижению температуры. Весенние колебания в 2026 году могут сыграть решающую роль: либо растения дадут сочный и здоровый урожай, либо плоды будут горькими, деформированными и слабыми.

Главная причина такой чувствительности заключается в особенностях корневой системы огурца, которая из теплых климатических зон. Специалисты отмечают, что уже при температуре почвы ниже 8°C корни начинают испытывать повреждения и постепенно отмирают. Даже если растение не погибает, его развитие существенно замедляется, а стрессовые условия часто приводят к появлению горечи в плодах или их искривлению. В холодном грунте всходы могут появляться с задержкой до двух недель, что дополнительно ослабляет молодые растения.

Для нормального роста агрономы советуют дождаться стабильного прогрева почвы на глубине примерно 10 см до 14–16°C. Температура воздуха должна держаться в пределах 18–25°C. Именно в таких условиях огурцы быстро формируют зеленую массу, активно цветут и способны давать первый урожай уже через 35–45 дней после посева.

Важно учитывать, что в Украине нет универсальных сроков высева – все зависит от региона и местных погодных условий. Потому опытные огородники советуют ориентироваться не столько на календарь, сколько на реальные показатели температуры. Для этого удобнее всего использовать грунтовой термометр: его погружают в землю на глубину около 10 см и проверяют температуру утром. Если она ниже 14°C, с посевом лучше подождать.

Есть также простой способ ускорить прогревание грунта – накрыть грядки черной пленкой примерно за неделю до посадки. Такой прием позволяет повысить температуру земли на 2-3 ° C и получить возможность высеять огурцы чуть раньше без ущерба для растений.

