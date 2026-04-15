Когда нужно сажать огород после Пасхи: об этих правилах знают далеко не все

В апреле садоводы и огородники активно возвращаются к работам на своих участках, планируя посевы и посадки. Обычно они ориентируются на погодные условия или лунные циклы, однако все чаще учитывают период Пасхальных праздников, чтобы определить оптимальное время для начала работ в огороде.

Согласно церковным традициям, Светлая неделя после Пасхи считается особым периодом, когда тяжелые физические работы на земле не желательны. В то же время духовенство не устанавливает строгий запрет на труд в это время. В частности, священник Михаил Бучак в своих раздумьях отмечал, что работать можно, но важно начинать день с молитвы.

По его словам, каждый сам решает, выходить ли на огород, ведь иногда обстоятельства заставляют это делать: нужно ухаживать за растениями, убирать на участке или заниматься бытовыми делами. В то же время он отмечает, что духовное настроение помогает сохранить внутреннее спокойствие даже во время работы.

Несмотря на праздничный период, многие хозяева начинают активные работы уже через несколько дней после Пасхи. Во второй половине апреля почва обычно достаточно прогревается, что создает благоприятные условия для высева и высадки разных культур.

В это время можно смело сажать редис, которая быстро сходит и позволяет получать урожай уже весной. Некоторые овощеводы высевают ее постепенно каждые 7–10 дней, чтобы иметь свежие овощи в течение длительного периода.

Также апрель подходит для моркови, которая лучше всего развивается в рыхлой и хорошо увлажненной почве. На солнечных участках хорошо приживается горох, что не требует сложного ухода, но дает стабильный урожай.

В стабильно теплую погоду огородники высаживают свеклу и картофель. Хотя основные посадки этих культур часто приходятся на май, ранние сорта вполне можно высевать уже в середине апреля. При качественном дренаже грунта картофель хорошо развивается и формирует прочные клубни.

Таким образом, после Пасхи начинается активный сезон огородных работ, когда правильный выбор времени посадки помогает получить здоровый и обильный урожай.

