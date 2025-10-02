Коли найкраще вмикати опалення, щоб заощадити гроші

З настанням осені традиційно постає питання, коли варто вмикати опалення? Частина людей намагається відкладати цей момент, аби зекономити на рахунках, інші ж запускають батареї відразу після перших холодних днів. Проте експерти наголошують, занадто пізній старт може обійтися значно дорожче.

Коли вмикати опалення

За словами експерта з бізнес-енергетики компанії Bionic Леса Робертса, критичним показником для початку сезону опалення є температура у приміщенні.

"Як тільки температура падає нижче 15 градусів, важливо почати опалювати будинки та робочі приміщення щонайменше до 18 градусів. Це потрібно не лише для комфорту, а й для зменшення ризику появи вогкості, цвілі та навіть замерзання труб", — пояснює фахівець.

Ігнорування цих правил може призвести до дорогого ремонту, який може передбачати ліквідацію грибка на стінах, заміни пошкоджених систем водопостачання або перекладання підлоги. У результаті заощаджені кількасот гривень на комунальних платежах можуть обернутися витратами у тисячі.

Коли вмикають центральне опалення

В Україні офіційний початок опалювального сезону зазвичай припадає на 15 жовтня, проте все залежить від погоди. За чинними нормами, теплопостачання запускають, якщо протягом трьох днів середньодобова температура опускається нижче +8 градусів.

У 2025 році осінь видалася холодною, тож місцева влада може ухвалити рішення про ранній початок опалювального сезону. Тривалість періоду обігріву зазвичай становить близько шести місяців, до середини квітня, але завершення також визначається температурними умовами, коли стовпчик термометра показує три дні поспіль вище +8 градусів.

Як заощадити на опалені:

- Використовуйте програмовані термостати для підтримання оптимальної температури

- Перевірте герметичність вікон і дверей, щоб уникнути тепловтрат

- У разі похолодання не відкладайте запуск опалення, щоб уникнути проблем із трубами та вологістю

Таким чином, ідеальний момент для ввімкнення опалення — це не конкретна дата, а момент, коли температура у вашому домі опускається нижче 15 градусів. Це дозволить зберегти і здоров’я, і кошти.

