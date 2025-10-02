Когда лучше включать отопление, чтобы сэкономить деньги

С наступлением осени традиционно возникает вопрос, когда следует включать отопление? Часть людей пытается откладывать этот момент, чтобы сэкономить на счетах, а остальные запускают батареи сразу после первых холодных дней. Однако эксперты отмечают, что слишком поздний старт может обойтись значительно дороже.

Когда включать отопление для экономии. Фото из открытых источников

Когда включать отопление

По словам эксперта по бизнес-энергетике компании Bionic Леса Робертса, критическим показателем для начала сезона отопления является температура в помещении.

"Как только температура падает ниже 15 градусов, важно начать отапливать дома и рабочие помещения не менее чем к 18 градусам. Это нужно не только для комфорта, но и для уменьшения риска появления сырости, плесени и даже замерзания труб", — объясняет специалист.

Игнорирование этих правил может привести к дорогостоящему ремонту, который может предусматривать ликвидацию грибка на стенах, замену поврежденных систем водоснабжения или перекладку пола. В результате сэкономленные несколько сотен гривен на коммунальных платежах могут обернуться затратами в тысячи.

Когда включают центральное отопление

В Украине официальное начало отопительного сезона обычно приходится на 15 октября, однако все зависит от погоды. По действующим нормам теплоснабжение запускают, если в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов.

В 2025 году осень оказалась холодной, поэтому местные власти могут принять решение о раннем начале отопительного сезона. Продолжительность периода обогрева обычно составляет около шести месяцев до середины апреля, но завершение также определяется температурными условиями, когда столбик термометра показывает три дня подряд выше 8 градусов.

Как сэкономить на отоплении:

— Используйте программируемые термостаты для поддержания оптимальной температуры

— Проверьте герметичность окон и дверей, чтобы избежать теплопотерь

— В случае похолодания не откладывайте запуск отопления, чтобы избежать проблем с трубами и влажностью

Таким образом, идеальный момент для включения отопления – это не конкретная дата, а момент, когда температура в вашем доме опускается ниже 15 градусов. Это позволит сберечь и здоровье, и средства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая область в Украине уже включила обогрев и начала отопительный сезон 2025/2026.

Также "Комментарии" писали, что в правительстве рассказали, к каким сценариям готовятся во время отопительного периода.