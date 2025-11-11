Катастрофічний спалах на Сонці: експерти попередили про нечуваний удар для Землі

На Сонці 9 листопада стався потужний спалах класу X1.7, який супроводжувався викидом корональної маси, спрямованим на Землю, повідомляє The Watchers. Подія розпочалася о 07:01 UTC (09:01 за Києвом) і завершилася о 07:55 UTC (09:55 за Києвом). Активна область знаходиться в центрі сонячного диска, що підвищує ймовірність прямого впливу корональних викидів на нашу планету найближчими днями.

Фото: з відкритих джерел

Крім цього, Земля все ще відчуває наслідки сонячного вітру від спалаху, що стався 8 листопада. За прогнозом, активність сонячного вітру залишатиметься підвищеною до 11 листопада. Сьогодні очікується магнітна буря середнього рівня G2. Ранкові дані показують, що K-індекс вже досяг рівня 5, що відповідає слабкій бурі G1, повідомляє meteoagent.

Спалахи класу X є найпотужнішими на Сонці. Під час таких подій у космос викидається величезна кількість енергії та заряджених частинок, які можуть впливати на роботу супутників, енергетичних мереж і навіть здоров’я людей.

Останніми днями Земля піддається сильним магнітним бурям. Метеочутливим людям радять зменшити фізичні навантаження, більше відпочивати та віддавати перевагу легкій їжі. Каву та алкоголь варто замінити чистою водою, а проведення часу на свіжому повітрі допомагає полегшити наслідки магнітної активності.

Фахівці наголошують, що слід уважно стежити за прогнозами сонячної активності. Прямі викиди з центру сонячного диска збільшують ймовірність сильних магнітних бур та несприятливих наслідків для техногенного середовища Землі. Сонячні спалахи, особливо X-класу, — це природні космічні явища, які слід враховувати у плануванні польотів, супутникових місій та навіть повсякденного життя людей, схильних до метеочутливості.

Як вже писали "Коментарі", в Україні спостерігається підвищена геомагнітна активність. 20 березня зафіксована магнітна буря червоного рівня з К-індексом 5, про що повідомляє meteoagent.