Катастрофическая вспышка на Солнце: эксперты предупредили о неслыханном ударе для Земли

На Солнце 9 ноября произошла мощная вспышка класса X1.7, сопровождавшаяся выбросом корональной массы, направленным на Землю, сообщает The Watchers. Событие началось в 07:01 UTC (09:01 по Киеву) и завершилось в 07:55 UTC (09:55 по Киеву). Активная область находится в центре солнечного диска, что повышает вероятность прямого воздействия корональных выбросов на нашу планету в ближайшие дни.

Фото: из открытых источников

Кроме этого, Земля все еще ощущает последствия солнечного ветра от вспышки, произошедшей 8 ноября. По прогнозу, активность солнечного ветра будет оставаться повышенной до 11 ноября. Сегодня ожидается магнитная буря среднего уровня G2. Утренние данные показывают, что K-индекс уже достиг уровня 5, что соответствует слабой буре G1, сообщает meteoagent.

Вспышки класса X являются самыми мощными на Солнце. Во время таких событий в космос выбрасывается множество энергии и заряженных частиц, которые могут влиять на работу спутников, энергетических сетей и даже здоровья людей.

В последние дни Земля подвергается сильным магнитным бурям. Метеочувствительным людям советуют уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и отдавать предпочтение легкой пище. Кофе и алкоголь следует заменить чистой водой, а времяпрепровождение на свежем воздухе помогает облегчить последствия магнитной активности.

Как уже писали "Комментарии", в Украине наблюдается повышенная геомагнитная активность. 20 марта зафиксирована магнитная буря красного уровня с К-индексом 5, о чем сообщает meteoagent.