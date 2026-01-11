Холод забирає життя тихо: МОЗ попередив українців про смертельну загрозу переохолодження

Зима в Україні у 2026 році вже встигла проявити свій суворий характер. Тривалі морози, перебої з електропостачанням та опаленням, вимушене перебування у холодних помешканнях — усе це значно підвищує ризик переохолодження. У Міністерстві охорони здоров’я України наголошують: переохолодження — це не лише наслідок екстремально низької температури, а небезпечний стан, який може розвиватися навіть за плюсової погоди.

Переохолодження може настати навіть без сильного морозу — алкоголь, вітер і волога різко підвищують ризик

Медики звертають увагу, що багато людей недооцінюють холодову травму, плутаючи її перші симптоми зі звичайною втомою або застудою. Проте переохолодження розвивається поступово і може призвести до втрати свідомості, зупинки дихання та серця.

Що, крім морозу, провокує переохолодження

За даними МОЗ, існує низка факторів, які значно прискорюють втрату тепла організмом:

висока вологість — навіть за температури +5…+8 °C тривале перебування на вулиці може спричинити холодову травму;

сильний вітер , який посилює охолодження тіла;

вживання алкоголю , що створює ілюзію тепла, але насправді прискорює втрату тепла;

хронічні захворювання, виснаження, перевтома ;

дитячий та похилий вік , коли терморегуляція працює гірше;

тісний одяг і незручне взуття, що порушують кровообіг.

Як розпізнати переохолодження: ключові стадії

Перша стадія — озноб, слабкість, сонливість, "гусяча шкіра", дрібне тремтіння м’язів. Людина при свідомості, але вже потребує негайного зігрівання.

Друга стадія — тремтіння посилюється, з’являється поверхневе охолодження, порушується свідомість, мова стає сповільненою або плутаною.

Третя стадія — найнебезпечніша. Тремтіння зникає, людина може знепритомніти, виникає ризик зупинки серця та дихання. Без термінової допомоги наслідки можуть бути фатальними.

Домедична допомога: що потрібно робити негайно

Фахівці МОЗ радять:

переконатися, що місце безпечне для вас і постраждалого;

якнайшвидше перемістити людину в тепле приміщення ;

зателефонувати на "103" і чітко виконувати вказівки диспетчера;

зняти холодний або вологий одяг;

дати теплий безалкогольний напій ;

накрити ковдрою або термопокривалом.

Важливо пам’ятати:

не можна розтирати шкіру, різко зігрівати кінцівки гарячою водою чи давати алкоголь — це може погіршити стан.

У разі втрати свідомості та відсутності ознак життя необхідно негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію і продовжувати її до приїзду медиків.

Медики підкреслюють: уважність до перших симптомів і швидка допомога можуть врятувати життя, особливо в умовах затяжних морозів та енергетичної нестабільності.

