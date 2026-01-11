Холод забирає життя тихо: МОЗ попередив українців про смертельну загрозу переохолодження

Рубрики
Зима в Україні у 2026 році вже встигла проявити свій суворий характер. Тривалі морози, перебої з електропостачанням та опаленням, вимушене перебування у холодних помешканнях — усе це значно підвищує ризик переохолодження. У Міністерстві охорони здоров’я України наголошують: переохолодження — це не лише наслідок екстремально низької температури, а небезпечний стан, який може розвиватися навіть за плюсової погоди.
Переохолодження може настати навіть без сильного морозу — алкоголь, вітер і волога різко підвищують ризик
Медики звертають увагу, що багато людей недооцінюють холодову травму, плутаючи її перші симптоми зі звичайною втомою або застудою. Проте переохолодження розвивається поступово і може призвести до втрати свідомості, зупинки дихання та серця.
За даними МОЗ, існує низка факторів, які значно прискорюють втрату тепла організмом:
висока вологість — навіть за температури +5…+8 °C тривале перебування на вулиці може спричинити холодову травму;
сильний вітер, який посилює охолодження тіла;
вживання алкоголю, що створює ілюзію тепла, але насправді прискорює втрату тепла;
хронічні захворювання, виснаження, перевтома;
дитячий та похилий вік, коли терморегуляція працює гірше;
тісний одяг і незручне взуття, що порушують кровообіг.
Перша стадія — озноб, слабкість, сонливість, "гусяча шкіра", дрібне тремтіння м’язів. Людина при свідомості, але вже потребує негайного зігрівання.
Друга стадія — тремтіння посилюється, з’являється поверхневе охолодження, порушується свідомість, мова стає сповільненою або плутаною.
Третя стадія — найнебезпечніша. Тремтіння зникає, людина може знепритомніти, виникає ризик зупинки серця та дихання. Без термінової допомоги наслідки можуть бути фатальними.
Фахівці МОЗ радять:
переконатися, що місце безпечне для вас і постраждалого;
якнайшвидше перемістити людину в тепле приміщення;
зателефонувати на "103" і чітко виконувати вказівки диспетчера;
зняти холодний або вологий одяг;
дати теплий безалкогольний напій;
накрити ковдрою або термопокривалом.
Важливо пам’ятати:
не можна розтирати шкіру, різко зігрівати кінцівки гарячою водою чи давати алкоголь — це може погіршити стан.
У разі втрати свідомості та відсутності ознак життя необхідно негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію і продовжувати її до приїзду медиків.
Медики підкреслюють: уважність до перших симптомів і швидка допомога можуть врятувати життя, особливо в умовах затяжних морозів та енергетичної нестабільності.
