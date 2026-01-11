logo

Холод уносит жизнь тихо: Минздрав предупредил украинцев о смертельной угрозе переохлаждения
Холод уносит жизнь тихо: Минздрав предупредил украинцев о смертельной угрозе переохлаждения

Сильные морозы, отключение отопления и света делают холодовую травму одной из главных угроз этой зимой.

11 января 2026, 21:11
Автор:
Проніна Анна

Зима в Украине в 2026 году уже успела проявить свой строгий характер. Продолжительные морозы, перебои с электроснабжением и отоплением, вынужденное пребывание в холодных помещениях — это значительно повышает риск переохлаждения. В Министерстве здравоохранения Украины отмечают: переохлаждение — это не только следствие экстремально низкой температуры , а опасное состояние, которое может развиваться даже при плюсовой погоде.

Холод уносит жизнь тихо: Минздрав предупредил украинцев о смертельной угрозе переохлаждения

Переохлаждение может наступить даже без сильного мороза – алкоголь, ветер и влага резко повышают риск.

Медики обращают внимание, что многие недооценивают холодовую травму, путая ее первые симптомы с обычной усталостью или простудой. Однако переохлаждение развивается постепенно и может привести к потере сознания, остановке дыхания и сердцу .

Что, кроме мороза, провоцирует переохлаждение

По данным Минздрава, существует ряд факторов, значительно ускоряющих потерю тепла организмом:

  • высокая влажность — даже при температуре 5… 8 °C длительное пребывание на улице может привести к холодовой травме;

  • сильный ветер , усиливающий охлаждение тела;

  • употребление алкоголя , что создает иллюзию тепла, но на самом деле ускоряет потерю тепла;

  • хронические заболевания, истощение, переутомление ;

  • детский и преклонный возраст , когда терморегуляция работает хуже;

  • тесная одежда и неудобная обувь , нарушающая кровообращение.

Как распознать переохлаждение: ключевые стадии

Первая стадия – озноб, слабость, сонливость, "гусиная кожа", мелкая дрожь мышц. Человек в сознании, но уже нуждающийся в немедленном согревании.

Вторая стадия – дрожь усиливается, появляется поверхностное охлаждение, нарушается сознание , речь становится замедленной или сбивчивой.

Третья стадия – самая опасная. Дрожь исчезает , человек может потерять сознание, возникает риск остановки сердца и дыхания. Без срочной помощи последствия могут быть роковыми.

Домедицинская помощь: что нужно делать немедленно

Специалисты Минздрава советуют:

  • убедиться, что место безопасно для вас и пострадавшего;

  • как можно быстрее переместить человека в теплое помещение ;

  • позвонить по телефону "103" и четко следовать указаниям диспетчера;

  • снять холодную или влажную одежду;

  • дать теплый безалкогольный напиток ;

  • накрыть одеялом или термопокрывалом.

Важно помнить:
нельзя растирать кожу, резко согревать конечности горячей водой или давать алкоголь – это может ухудшить состояние.

В случае потери сознания и отсутствия признаков жизни необходимо немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации и продолжать ее до приезда медиков.

Медики подчеркивают: внимательность к первым симптомам и скорая помощь могут спасти жизнь , особенно в условиях затяжных морозов и энергетической нестабильности.

Читайте также в "Комментариях" прогноз погоды на завтра.



