Город у лютому: 7 культур, які можна висівати у відкритий ґрунт уже зараз і коли починати сіяти розсаду

Кінець зими – це не лише період розсади на підвіконнях. Уже з 23 лютого можна сміливо розпочинати роботи у відкритому ґрунті, якщо температура стабільно тримається близько нуля або піднімається вище. Сучасні агротехнічні методи дозволяють стартувати раніше без ризику втрати врожаю.

Не чекайте весни – 7 культур, які можна висівати у відкритий ґрунт уже з 23 лютого

Лютий – це старт сезону для тих, хто мислить на крок уперед.

Як підготувати грядку вже зараз

За 7–10 днів до посіву землю потрібно перекопати та розпушити. Якщо це зробити 23–24 лютого, то вже наприкінці місяця ґрунт буде готовий до висівання. Обов’язково встановіть дуги з агроволокном або плівковий тунель – це прискорить прогрівання ґрунту та захистить від нічних морозів.

Для підживлення використовуйте легкий компост. Свіжий гній у цей період небажаний – він стимулює ріст листя замість коренеплодів. Обирайте максимально сонячну ділянку без протягів.

7 культур, які можна сіяти вже з 23 лютого

Листовий салат

Насіння заглиблюють на 1 см. Сходи з’являються швидко під укриттям. Рукола

Дає урожай через 25–30 днів. Сіється одразу на постійне місце. Морква ранніх сортів

Лютневий посів – це шанс отримати перший урожай уже в травні. Ґрунт має бути пухким і чистим від каміння. Редис

Сходить за 5–7 днів. Урожай – приблизно через півтора місяця. Боби

Починають проростати при +5°C. У разі холодної погоди краще висівати під подвійне укриття. Горох

Глибина посіву – 3–4 см. Можна використовувати біорозкладні стакани для подальшої пересадки. Цибуля на перо

Одна з найстійкіших культур. Головне – не допускати застою води.

При зниженні температури нижче -5°C грядки необхідно додатково утеплити другим шаром агроволокна.

Коли починати розсаду: календар із 23 лютого

Паралельно з відкритим ґрунтом варто планувати й розсадний сезон.

З 23–28 лютого можна висівати на розсаду:

– томати ранніх сортів для теплиць

– солодкий перець

– баклажани

З 1–10 березня доцільно починати:

– капусту ранню

– селера коренева

– порей

З 10–20 березня:

– томати для відкритого ґрунту

– огірки для ранньої висадки під укриття

Такий графік дозволяє уникнути переростання розсади та синхронізувати висадку з прогріванням ґрунту у квітні–травні.

Головний принцип – не орієнтуватися лише на календар, а враховувати температуру ґрунту та прогноз погоди. Якщо денна температура стабільно вище +3…+5°C, сезон можна сміливо відкривати.

Лютневий старт дає головну перевагу – ранній урожай, менше шкідників і ефективніше використання вологи після танення снігу. Ті, хто починає вже зараз, збирають перші плоди тоді, коли інші лише готуються сіяти.

