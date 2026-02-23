logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Огород в феврале: 7 культур, которые можно высевать в открытую почву уже сейчас и когда начинать сеять рассаду
commentss НОВОСТИ Все новости

Огород в феврале: 7 культур, которые можно высевать в открытую почву уже сейчас и когда начинать сеять рассаду

Как подготовить грядку, защитить посевы от мороза и когда начинать рассаду, чтобы получить первый урожай раньше всех.

23 февраля 2026, 10:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Конец зимы – это не только период рассады на подоконниках. Уже с 23 февраля можно смело приступать к работе в открытом грунте, если температура стабильно держится около нуля или поднимается выше. Современные агротехнические методы позволяют стартовать раньше без риска потери урожая.

Огород в феврале: 7 культур, которые можно высевать в открытую почву уже сейчас и когда начинать сеять рассаду

Не ждите весны – 7 культур, которые можно высевать в открытую почву уже с 23 февраля

Февраль – это старт сезона для тех, кто мыслит на шаг вперед.

Как подготовить грядку уже сейчас

За 7–10 дней до посева землю нужно перекопать и разрыхлить. Если это сделать 23–24 февраля, то уже в конце месяца почва будет готова к посеву. Обязательно установите дуги с агроволокном или пленочный тоннель – это ускорит прогревание почвы и защитит от ночных морозов.

Для подкормки используйте легкий компост. Свежий навоз в этот период нежелателен – он стимулирует рост листьев вместо корнеплодов. Выбирайте максимально солнечный участок без сквозняков.

7 культур, которые можно сеять уже с 23 февраля

  1. Листовой салат
    Семена углубляют на 1 см. Всходы появляются быстро под укрытием.

  2. Руколо
    Дает урожай через 25–30 дней. Сеется сразу на постоянное место.

  3. Морковь ранних сортов
    Февральский посев – шанс получить первый урожай уже в мае. Почва должна быть рыхлой и чистой от камней.

  4. Редис
    Сходит через 5–7 дней. Урожай – примерно через полтора месяца.

  5. Бобы
    Начинают прорастать при 5°C. При холодной погоде лучше высевать под двойное укрытие.

  6. Горох
    Глубина посева – 3–4 см. Можно использовать биоразлагаемые стаканы для последующей пересадки.

  7. Лук на перо
    Одна из самых стойких культур. Главное – не допускать застоя воды.

При понижении температуры ниже -5°C грядки необходимо дополнительно утеплить вторым слоем агроволокна.

Когда начинать рассаду: календарь с 23 февраля

Параллельно с открытым грунтом следует планировать и рассадный сезон.

С 23-28 февраля можно высевать на рассаду:
– томаты ранних сортов для теплиц
– сладкий перец
– баклажаны

С 1–10 марта целесообразно начинать:
– капусту раннюю
– сельдерей корневой
– порей

С 10-20 марта:
– томаты для открытого грунта
– огурцы для ранней высадки под укрытие

Такой график позволяет избежать перерастания рассады и синхронизировать высадку с прогреванием почвы в апреле-мае.

Главный принцип – не ориентироваться только на календарь, а учитывать температуру почвы и прогноз погоды. Если дневная температура стабильно выше 3…5°C, сезон можно смело открывать.

Февральский старт дает главное преимущество – ранний урожай, меньше вредителей и более эффективное использование влаги после таяния снега. Те, кто начинает уже сейчас, собирают первые плоды тогда, когда другие готовятся сеять.

Читайте также в "Комментариях", что делать, чтобы рассада выросла крепкой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости