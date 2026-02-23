Огород в феврале: 7 культур, которые можно высевать в открытую почву уже сейчас и когда начинать сеять рассаду

Конец зимы – это не только период рассады на подоконниках. Уже с 23 февраля можно смело приступать к работе в открытом грунте, если температура стабильно держится около нуля или поднимается выше. Современные агротехнические методы позволяют стартовать раньше без риска потери урожая.

Не ждите весны – 7 культур, которые можно высевать в открытую почву уже с 23 февраля

Февраль – это старт сезона для тех, кто мыслит на шаг вперед.

Как подготовить грядку уже сейчас

За 7–10 дней до посева землю нужно перекопать и разрыхлить. Если это сделать 23–24 февраля, то уже в конце месяца почва будет готова к посеву. Обязательно установите дуги с агроволокном или пленочный тоннель – это ускорит прогревание почвы и защитит от ночных морозов.

Для подкормки используйте легкий компост. Свежий навоз в этот период нежелателен – он стимулирует рост листьев вместо корнеплодов. Выбирайте максимально солнечный участок без сквозняков.

7 культур, которые можно сеять уже с 23 февраля

Листовой салат

Семена углубляют на 1 см. Всходы появляются быстро под укрытием. Руколо

Дает урожай через 25–30 дней. Сеется сразу на постоянное место. Морковь ранних сортов

Февральский посев – шанс получить первый урожай уже в мае. Почва должна быть рыхлой и чистой от камней. Редис

Сходит через 5–7 дней. Урожай – примерно через полтора месяца. Бобы

Начинают прорастать при 5°C. При холодной погоде лучше высевать под двойное укрытие. Горох

Глубина посева – 3–4 см. Можно использовать биоразлагаемые стаканы для последующей пересадки. Лук на перо

Одна из самых стойких культур. Главное – не допускать застоя воды.

При понижении температуры ниже -5°C грядки необходимо дополнительно утеплить вторым слоем агроволокна.

Когда начинать рассаду: календарь с 23 февраля

Параллельно с открытым грунтом следует планировать и рассадный сезон.

С 23-28 февраля можно высевать на рассаду:

– томаты ранних сортов для теплиц

– сладкий перец

– баклажаны

С 1–10 марта целесообразно начинать:

– капусту раннюю

– сельдерей корневой

– порей

С 10-20 марта:

– томаты для открытого грунта

– огурцы для ранней высадки под укрытие

Такой график позволяет избежать перерастания рассады и синхронизировать высадку с прогреванием почвы в апреле-мае.

Главный принцип – не ориентироваться только на календарь, а учитывать температуру почвы и прогноз погоды. Если дневная температура стабильно выше 3…5°C, сезон можно смело открывать.

Февральский старт дает главное преимущество – ранний урожай, меньше вредителей и более эффективное использование влаги после таяния снега. Те, кто начинает уже сейчас, собирают первые плоды тогда, когда другие готовятся сеять.

