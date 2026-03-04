Езотерики назвали 5 речей у домі, які можуть забирати енергію людини

Багато людей помічали дивну закономірність: після перебування вдома іноді з’являється відчуття втоми, апатії або навіть безпричинної тривоги. Езотерики пояснюють це тим, що деякі предмети у житлі можуть накопичувати або віддавати негативну енергію.

Невидимі «крадії енергії»: 5 речей у домі, які можуть виснажувати вас щодня

За їхніми словами, енергетика простору формується не лише людьми, а й речами, які їх оточують. Деякі з них, як вважають прихильники езотерики, здатні буквально "витягувати" емоційні ресурси людини.

Ось п’ять предметів у домі, які найчастіше називають такими "енергетичними поглиначами".

1. Старі або зламані речі

Зламані меблі, непрацююча техніка чи речі, які давно не використовуються, можуть створювати відчуття застою. Езотерики вважають, що такі предмети накопичують негативну енергію і заважають оновленню простору.

2. Дзеркала з тріщинами або подряпинами

У багатьох культурах дзеркала вважають потужними енергетичними об’єктами. Саме тому пошкоджені дзеркала часто називають небезпечними для енергетики дому, адже вони нібито спотворюють потік енергії.

3. Речі з неприємною історією

Предмети, пов’язані з негативними спогадами або важкими подіями, можуть викликати дискомфорт навіть через багато років. За словами езотериків, такі речі зберігають емоційну пам’ять подій.

4. Безлад і захаращені кути

Надлишок речей у кімнаті може створювати відчуття хаосу. Прихильники езотеричних практик вважають, що захаращений простір блокує вільний рух енергії у домі.

5. Засохлі рослини

Рослини зазвичай асоціюються з життям і розвитком, однак засохлі або занедбані квіти можуть створювати протилежний ефект. Вважається, що мертві рослини символізують застій та виснаження енергії простору.

Езотерики радять час від часу переглядати речі у домі, позбавлятися від зайвого та підтримувати порядок. Навіть якщо не вірити у містичні пояснення, чистий і організований простір часто позитивно впливає на емоційний стан людини.

