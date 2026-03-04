Эзотерики назвали 5 вещей в доме, которые могут забирать энергию человека

Многие замечали странную закономерность: после пребывания дома иногда появляется чувство усталости, апатии или даже беспричинной тревоги . Эзотерики объясняют это тем, что некоторые предметы в жилище могут накапливать или отдавать отрицательную энергию.

Невидимые «воры энергии»: 5 вещей в доме, которые могут истощать вас ежедневно

По их словам, энергетика пространства формируется не только людьми, но и окружающими их вещами. Некоторые из них, как считают приверженцы эзотерики, способны буквально "вытягивать" эмоциональные ресурсы человека .

Вот пять предметов в доме, которые чаще всего называют такими "энергетическими поглотителями".

1. Старые или сломанные вещи

Сломанная мебель, неработающая техника или давно неиспользуемые вещи могут создавать ощущение застоя. Эзотерики считают, что такие предметы накапливают отрицательную энергию и мешают обновлению пространства .

2. Зеркала с трещинами или царапинами

Во многих культурах зеркала считаются мощными энергетическими объектами. Именно поэтому поврежденные зеркала часто называют опасными для энергетики дома , ведь они якобы искажают поток энергии.

3. Вещи с неприятной историей

Предметы, связанные с отрицательными воспоминаниями или тяжелыми событиями, могут вызвать дискомфорт даже много лет спустя. По словам эзотериков, такие вещи сохраняют эмоциональную память событий .

4. Беспорядок и загроможденные углы

Избыток вещей в комнате может создавать чувство хаоса. Сторонники эзотерических практик считают, что захламленное пространство блокирует свободное движение энергии в доме .

5. Засохшие растения

Растения обычно ассоциируются с жизнью и развитием, однако засохшие или заброшенные цветы могут создавать противоположный эффект. Считается, что мертвые растения символизируют застой и истощение энергии пространства .

Эзотерики советуют время от времени просматривать вещи в доме, избавляться от лишнего и поддерживать порядок. Даже если не верить в мистические объяснения, чистое и организованное пространство часто оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека .

