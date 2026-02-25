Дзвінок із невідомого номера може коштувати тисячі — простий спосіб миттєво дізнатися ім’я абонента

Рубрики
Українці дедалі частіше отримують дзвінки з незнайомих номерів. І якщо раніше це могли бути випадкові “промахи”, то сьогодні за такими викликами нерідко стоять шахраї. Фахівці з кібербезпеки попереджають: одна необережна розмова може завершитися списанням коштів із банківської картки.
Хвилина — і ви знаєте, хто дзвонить: як розкрити незнайомий номер і не втратити гроші
Найпростіший спосіб — перевірити номер через Viber. Якщо абонент користується месенджером, його ім’я або нікнейм може відображатися у профілі.
Також у Viber є функція “Ідентифікація абонентів”, яка автоматично показує ім’я під час дзвінка — навіть якщо номера немає у вашій телефонній книзі. Вона працює завдяки спільній базі контактів.
• Номер відсутній у базі.
• Дзвінок здійснюється через сторонні IP-сервіси.
• Користувач приховав свої дані.
У таких випадках краще не передзвонювати одразу, а перевірити номер через відкриті онлайн-сервіси або пошук у Google — іноді шахрайські номери вже “засвітилися” у скаргах інших людей.
Останніми роками зросла кількість схем, пов’язаних із банківськими картками.
Найпоширеніші трюки:
“Ваша картка заблокована” — шахраї представляються співробітниками банку й виманюють CVV-код або одноразовий пароль із SMS.
“Ви виграли приз” — під приводом доставки або податку просять переказати невелику суму, після чого знімають кошти з рахунку.
“Допоможіть родичу” — аферисти телефонують літнім людям і повідомляють про нібито ДТП або арешт близьких.
Псевдопрацівники мобільного оператора — пропонують “оновити SIM-карту”, щоб перехопити фінансові SMS.
Фахівці наголошують: банк ніколи не запитує повні реквізити картки або коди з SMS.
Деякі шахраї використовують метод “пропущеного дзвінка”. Людина передзвонює на міжнародний номер, і з рахунку автоматично списується значна сума за платний виклик.
Інший варіант — фішингові SMS із посиланнями на підроблені сайти доставки чи держслужб. Перейшовши за лінком, користувач вводить дані картки — і кошти зникають.
• Не передавайте коди підтвердження нікому.
• Підключіть SMS-інформування про всі транзакції.
• Встановіть ліміт на онлайн-операції.
• Використовуйте окрему картку для покупок в інтернеті.
• Блокуйте підозрілі номери одразу після дзвінка.
Якщо ви вже передали дані — негайно телефонуйте до банку та блокуйте картку.
Чому це важливо зараз
Кіберполіція неодноразово повідомляла про зростання телефонного шахрайства під час воєнного стану. Аферисти користуються стресом людей, довірою до державних структур і темою соціальних виплат.
Тож перш ніж відповідати на невідомий дзвінок, варто перевірити номер. Іноді це займає одну хвилину — але може зберегти тисячі гривень.
