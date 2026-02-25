Дзвінок із невідомого номера може коштувати тисячі — простий спосіб миттєво дізнатися ім’я абонента

Українці дедалі частіше отримують дзвінки з незнайомих номерів. І якщо раніше це могли бути випадкові “промахи”, то сьогодні за такими викликами нерідко стоять шахраї. Фахівці з кібербезпеки попереджають: одна необережна розмова може завершитися списанням коштів із банківської картки.

Хвилина — і ви знаєте, хто дзвонить: як розкрити незнайомий номер і не втратити гроші

Як швидко дізнатися, хто телефонує

Найпростіший спосіб — перевірити номер через Viber. Якщо абонент користується месенджером, його ім’я або нікнейм може відображатися у профілі.

Як перевірити:

• Введіть номер у пошук Viber.• Натисніть “Написати”.• На екрані з’явиться ім’я користувача (якщо він його не приховав).

Також у Viber є функція “Ідентифікація абонентів”, яка автоматично показує ім’я під час дзвінка — навіть якщо номера немає у вашій телефонній книзі. Вона працює завдяки спільній базі контактів.

Щоб активувати:

Коли це не спрацює

• Відкрити Viber.• Перейти в “Додатково”.• Обрати “Ідентифікація абонентів”.• Увімкнути перемикач.

• Номер відсутній у базі.

• Дзвінок здійснюється через сторонні IP-сервіси.

• Користувач приховав свої дані.

У таких випадках краще не передзвонювати одразу, а перевірити номер через відкриті онлайн-сервіси або пошук у Google — іноді шахрайські номери вже “засвітилися” у скаргах інших людей.

Небезпека від невідомих номерів

Останніми роками зросла кількість схем, пов’язаних із банківськими картками.

Найпоширеніші трюки:

“Ваша картка заблокована” — шахраї представляються співробітниками банку й виманюють CVV-код або одноразовий пароль із SMS. “Ви виграли приз” — під приводом доставки або податку просять переказати невелику суму, після чого знімають кошти з рахунку. “Допоможіть родичу” — аферисти телефонують літнім людям і повідомляють про нібито ДТП або арешт близьких. Псевдопрацівники мобільного оператора — пропонують “оновити SIM-карту”, щоб перехопити фінансові SMS.

Фахівці наголошують: банк ніколи не запитує повні реквізити картки або коди з SMS.

Новий ризик — автоматичні списання

Деякі шахраї використовують метод “пропущеного дзвінка”. Людина передзвонює на міжнародний номер, і з рахунку автоматично списується значна сума за платний виклик.

Інший варіант — фішингові SMS із посиланнями на підроблені сайти доставки чи держслужб. Перейшовши за лінком, користувач вводить дані картки — і кошти зникають.

Як захиститися

• Не передавайте коди підтвердження нікому.

• Підключіть SMS-інформування про всі транзакції.

• Встановіть ліміт на онлайн-операції.

• Використовуйте окрему картку для покупок в інтернеті.

• Блокуйте підозрілі номери одразу після дзвінка.

Якщо ви вже передали дані — негайно телефонуйте до банку та блокуйте картку.

Чому це важливо зараз

Кіберполіція неодноразово повідомляла про зростання телефонного шахрайства під час воєнного стану. Аферисти користуються стресом людей, довірою до державних структур і темою соціальних виплат.

Тож перш ніж відповідати на невідомий дзвінок, варто перевірити номер. Іноді це займає одну хвилину — але може зберегти тисячі гривень.

Читайте також в "Коментарях", як шахраї видурюють гроші у літніх людей.