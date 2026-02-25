Звонок с неизвестного номера может стоить тысячи — простой способ мгновенно узнать имя абонента

Украинцы все чаще получают звонки из незнакомых номеров. И если раньше это могли быть случайные "промахи", то сегодня за такими вызовами нередко стоят мошенники. Специалисты по кибербезопасности предупреждают: один неосторожный разговор может завершиться списанием средств с банковской карты .

Минута – и вы знаете, кто звонит: как раскрыть незнакомый номер и не потерять деньги

Как быстро узнать, кто звонит

Самый простой способ – проверить номер через Viber. Если абонент пользуется мессенджером, его имя или никнейм может отображаться в профиле.

Как проверить:

• Введите номер в поиск Viber.• Нажмите “Написать”.• На экране появится имя пользователя (если он не скрыл).

Также в Viber есть функция “Идентификация абонентов”, которая автоматически показывает имя во время вызова – даже если номера отсутствуют в телефонной книге. Она работает благодаря общей контактной базе.

Чтобы активировать:

Когда это не сработает

• Открыть Viber.• Перейти в “Дополнительно”.• Выбрать “Идентификация абонентов”.• Включить переключатель.

• Номер отсутствует в базе.

• Вызов осуществляется через посторонние IP-сервисы.

• Пользователь скрыл свои данные.

В таких случаях лучше не перезванивать сразу, а проверить номер через открытые онлайн-сервисы или поиск в Google – иногда мошеннические номера уже засветились в жалобах других людей.

Опасность неизвестных номеров

В последние годы возросло количество схем, связанных с банковскими картами.

Самые распространенные трюки:

"Ваша карта заблокирована" — мошенники представляются сотрудниками банка и выманивают CVV-код или одноразовый пароль из SMS. "Вы выиграли приз" — под предлогом доставки или налога просят перевести небольшую сумму, после чего снимают средства со счета. "Помогите родственнику" — аферисты звонят пожилым людям и сообщают о якобы ДТП или аресте близких. Псевдоработники мобильного оператора предлагают "обновить SIM-карту", чтобы перехватить финансовые SMS.

Специалисты отмечают: банк никогда не спрашивает полные реквизиты карты или коды из SMS .

Новый риск — автоматические списания

Некоторые мошенники используют метод "пропущенного звонка". Человек перезванивает на международный номер и со счета автоматически списывается значительная сумма за платный вызов.

Другой вариант – фишинговые SMS со ссылками на поддельные сайты доставки или госслужб. Перейдя по ссылке, пользователь вводит данные карты – и средства исчезают.

Как защититься

• Не передавайте коды подтверждения никому.

• Подключите SMS-информацию о всех транзакциях.

• Установите предел на онлайн-операции.

• Используйте отдельную карту для покупок в интернете.

• Блокируйте подозрительные номера сразу после вызова.

Если вы передали данные — немедленно звоните в банк и блокируйте карту.

Почему это важно сейчас

Киберполиция неоднократно сообщала о росте телефонного мошенничества во время военного положения. Аферисты пользуются стрессом людей, доверием к государственным структурам и темой социальных выплат.

Поэтому, прежде чем отвечать на неизвестный звонок, следует проверить номер. Иногда это занимает одну минуту, но может сохранить тысячи гривен.

