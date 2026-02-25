Звонок с неизвестного номера может стоить тысячи — простой способ мгновенно узнать имя абонента

Рубрики
Украинцы все чаще получают звонки из незнакомых номеров. И если раньше это могли быть случайные "промахи", то сегодня за такими вызовами нередко стоят мошенники. Специалисты по кибербезопасности предупреждают: один неосторожный разговор может завершиться списанием средств с банковской карты .
Минута – и вы знаете, кто звонит: как раскрыть незнакомый номер и не потерять деньги
Самый простой способ – проверить номер через Viber. Если абонент пользуется мессенджером, его имя или никнейм может отображаться в профиле.
Также в Viber есть функция “Идентификация абонентов”, которая автоматически показывает имя во время вызова – даже если номера отсутствуют в телефонной книге. Она работает благодаря общей контактной базе.
• Номер отсутствует в базе.
• Вызов осуществляется через посторонние IP-сервисы.
• Пользователь скрыл свои данные.
В таких случаях лучше не перезванивать сразу, а проверить номер через открытые онлайн-сервисы или поиск в Google – иногда мошеннические номера уже засветились в жалобах других людей.
В последние годы возросло количество схем, связанных с банковскими картами.
Самые распространенные трюки:
"Ваша карта заблокирована" — мошенники представляются сотрудниками банка и выманивают CVV-код или одноразовый пароль из SMS.
"Вы выиграли приз" — под предлогом доставки или налога просят перевести небольшую сумму, после чего снимают средства со счета.
"Помогите родственнику" — аферисты звонят пожилым людям и сообщают о якобы ДТП или аресте близких.
Псевдоработники мобильного оператора предлагают "обновить SIM-карту", чтобы перехватить финансовые SMS.
Специалисты отмечают: банк никогда не спрашивает полные реквизиты карты или коды из SMS .
Некоторые мошенники используют метод "пропущенного звонка". Человек перезванивает на международный номер и со счета автоматически списывается значительная сумма за платный вызов.
Другой вариант – фишинговые SMS со ссылками на поддельные сайты доставки или госслужб. Перейдя по ссылке, пользователь вводит данные карты – и средства исчезают.
• Не передавайте коды подтверждения никому.
• Подключите SMS-информацию о всех транзакциях.
• Установите предел на онлайн-операции.
• Используйте отдельную карту для покупок в интернете.
• Блокируйте подозрительные номера сразу после вызова.
Если вы передали данные — немедленно звоните в банк и блокируйте карту.
Почему это важно сейчас
Киберполиция неоднократно сообщала о росте телефонного мошенничества во время военного положения. Аферисты пользуются стрессом людей, доверием к государственным структурам и темой социальных выплат.
Поэтому, прежде чем отвечать на неизвестный звонок, следует проверить номер. Иногда это занимает одну минуту, но может сохранить тысячи гривен.
