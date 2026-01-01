Допоможе у кулінарії, косметології та в господарстві: як використати хвою від ялинки

Жива новорічна ялинка з часом неминуче починає втрачати хвою, і після свят у домі часто залишається чимала її кількість. Зазвичай таку хвою просто викидають, хоча вона може стати корисною як в кулінарії, так і косметології та в господарстві.

Хвою від ялинки не обов’язково викидати на смітник. Фото: comments.ua

Як використати хвою в кулінарії

Із хвої від новорічної ялинки можна приготувати різні настоянки та сиропи. Вона містить ефірні олії та вітаміни. Можна, наприклад, виготовити настоянку, заливши хвою гарячою водою з цукром, а потім використовувати для чаю або десертів.

Свіжу або висушену хвою можна залити окропом, щоб отримати ароматний вітамінний чай. Це стане чудовим джерелом вітаміну С.

Окрім того, хвою можна додавати в маринади для м'яса або риби, щоб надати стравам легкого хвойного аромату.

Як використати хвою у косметології

У косметології корисними вважають ванни з хвоєю. Слід заварити хвою окропом, а потім додати цей відвар у ванну. Це допомагає розслабитися, покращує стан шкіри та зміцнює імунітет.

Можна також виготовити скраб для тіла. Для цього хвою потрібно висушити, подрібнити до порошку і додати до скрабу для тіла або мила ручної роботи.

Використання хвої у саду та на городі

Опала хвоя чудово підходить для мульчування грядок і клумб. Хвойна мульча має низку переваг: вона значно довговічніша за солому чи суху траву і може служити кілька сезонів поспіль без заміни. Крім того, ефірні олії, що містяться в хвої, відлякують равликів і слимаків, захищаючи рослини від шкідників.

Хвою також можна додавати до компосту. Завдяки природним ефірним оліям вона підсилює захисні властивості компостної маси та підвищує її поживність для рослин.

Ще один спосіб використання — приготування рідкого добрива. Для цього хвою подрібнюють, складають у металеву ємність, заливають водою та доводять до кипіння. Після цього відвар тримають на слабкому вогні не більше 15 хвилин, знімають і залишають настоюватися протягом 2–3 днів. Готову рідину проціджують і зберігають у щільно закритих пляшках у прохолодному темному місці. Перед використанням настій обов’язково розводять водою у пропорції 1:10 та поливають ним рослини в період вегетації.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Україні продовжує скорочуватися ринок живих новорічних ялинок як за кількістю виставлених на продаж дерев, так і за попитом на них.

Зокрема, цього року Держлісагентство виставило на реалізацію 991 тисячу ялинок. Це на 8% менше, ніж торік, повідомляє портал відкритих даних Опендатабот. За даними аналітиків, попит на живі ялинки падає ще швидшими темпами. Станом на середину грудня було продано лише 39,9 тисячі ялинок, що на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року.