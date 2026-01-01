Поможет в кулинарии, косметологии и хозяйстве: как использовать хвою от елки

Живая новогодняя елка со временем неизбежно начинает терять хвою, и после праздников в доме часто остается ее немалое количество. Обычно такую хвою просто выбрасывают, хотя она может стать полезной как в кулинарии, так и в косметологии и в хозяйстве.

Хвою от елки не обязательно выбрасывать на помойку. Фото: comments.ua

Как использовать хвою в кулинарии

Из хвои от новогодней елки можно приготовить разные настойки и сиропы. Она содержит эфирные масла и витамины. Можно, например, приготовить настойку, залив хвою горячей водой с сахаром, а затем использовать для чая или десертов.

Свежую или высушенную хвою можно залить крутым кипятком, чтобы получить ароматный витаминный чай. Это станет отличным источником витамина С.

Кроме того, хвою можно добавлять в маринады для мяса или рыбы, чтобы придать блюдам легкий хвойный аромат.

Как использовать хвою в косметологии

В косметологии полезными считаются ванны с хвоей. Следует заварить хвою кипятком, а затем добавить отвар в ванну. Это помогает расслабиться, улучшает состояние кожи и укрепляет иммунитет.

Можно также изготовить скраб для тела. Для этого хвою нужно высушить, размельчить до порошка и добавить к скрабу для тела или мыла ручной работы.

Использование хвои в саду и огороде

Опала хвоя отлично подходит для мульчирования грядок и клумб. Хвойная мульча имеет ряд преимуществ: она значительно долговечнее соломы или сухой травы и может служить несколько сезонов подряд без замены. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в хвое, отпугивают улиток, защищая растения от вредителей.

Сосну также можно добавлять к компосту. Благодаря эфирным маслам она усиливает защитные свойства компостной массы и повышает ее питательность для растений.

Еще один способ использования – приготовление жидкого удобрения. Для этого измельчают хвою, складывают в металлическую емкость, заливают водой и доводят до кипения. Затем отвар держат на слабом огне не более 15 минут, снимают и оставляют настаиваться в течение 2–3 дней. Готовую жидкость процеживают и хранят в плотно закрытых бутылках в темном прохладном месте. Перед использованием настой обязательно разводят водой в пропорции 1:10 и поливают растения в период вегетации.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине продолжает сокращаться рынок живых новогодних елок как по количеству выставленных на продажу деревьев, так и спросу на них.

В частности, в этом году Гослесагентство выставило на реализацию 991 тысячу елок. Это на 8% меньше, чем в прошлом, сообщает портал открытых данных Опендатабот. По данным аналитиков, спрос на живые елки падает еще более быстрыми темпами. По состоянию на середину декабря было продано всего 39,9 тысяч елок, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.