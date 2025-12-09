До 7 років в'язниці — за ялинку: скільки доведеться заплатити за святкову “романтику” з сокирою

Напередодні новорічних свят держава посилює контроль за незаконною вирубкою хвойних дерев. Про це інформує "Ти ж Юрист". За ялинку, зрубану “в тиші лісу”, тепер можна не лише отримати штраф, а й потрапити під слідство.

Штрафи за ялинки 2025: від 500 гривень до тюрми

Українцям нагадують: купувати ялинки потрібно лише у легальних продавців. Офіційне дерево має спеціальну бірку зі штрих-кодом або етикетку. Перевірити її можна на сайті Ялинка.інфо — введіть номер з бирки, і система покаже, звідки дерево, який його розмір і чи воно не крадене. Якщо кодів немає — ялинка браконьєрська.

Штрафи, передбачені законом:

• за незаконну вирубку в лісі — 510–1020 грн для громадян, до 5100 грн для посадовців

• за продаж або купівлю дерева без документів — 510–1700 грн

• за вирубку в парках і скверах — 510 грн

• у заповідниках — до 3655 грн

Окрім штрафу, порушник окремо сплачує компенсацію збитків. Її розмір залежить від діаметра зрубаного дерева. Наприклад, ялинка до 10 см в діаметрі обійдеться в 893 грн, а в заповіднику — понад 7 тисяч. При діаметрі понад 14 см компенсація може перевищити 34 тисячі гривень.

Кримінальна відповідальність настає, якщо завдані збитки перевищують 30 200 грн. Це можливо, якщо зрубані кілька дерев або порушення сталося в охоронюваній зоні. У такому разі стаття 246 ККУ передбачає:

• штраф до 25 500 грн

• або обмеження волі від 3 до 7 років

Тож навіть “одна ялинка з лісу” може обійтися у 10–15 тисяч гривень, а в окремих випадках — у кримінальне провадження. Легальне дерево на базарі дешевше і безпечніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де можна законно замовити ялинку.