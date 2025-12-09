logo

До 7 лет тюрьмы - за елку: сколько придется заплатить за праздничную "романтику" с топором
До 7 лет тюрьмы - за елку: сколько придется заплатить за праздничную "романтику" с топором

Нарушителей ждут не только протоколы, но и уголовная ответственность. Покупателям также следует соблюдать осторожность.

9 декабря 2025, 20:25
Автор:
Проніна Анна

В канун новогодних праздников государство усиливает контроль за незаконной вырубкой хвойных деревьев. Об этом сообщает "Ты же Юрист". За елку, срубленную "в тишине леса", теперь можно не только получить штраф, но и попасть под следствие.

До 7 лет тюрьмы - за елку: сколько придется заплатить за праздничную "романтику" с топором

Штрафы за елки 2025: от 500 гривен до тюрьмы

Украинцам напоминают: покупать елки нужно только у легальных продавцов. Официальное дерево имеет специальную бирку со штрих-кодом или этикетку. Проверить ее можно на сайте Елочка.инфо — введите номер с бирки, и система покажет, откуда дерево, каков его размер и не крадено ли оно. Если кодов нет – елка браконьерская.

Штрафы, предусмотренные законом:

• за незаконную вырубку в лесу — 510-1020 грн для граждан, до 5100 грн для должностных лиц
• за продажу или покупку дерева без документов — 510-1700 грн
• за вырубку в парках и скверах — 510 грн
• в заповедниках – до 3655 грн

Кроме штрафа, нарушитель отдельно платит компенсацию ущерба . Ее размер зависит от диаметра срубленного дерева. Например, елка до 10 см в диаметре обойдется в 893 грн, а в заповеднике – более 7 тысяч. При диаметре более 14 см компенсация может превысить 34 тысяч гривен.

Уголовная ответственность наступает, если нанесенный ущерб превышает 30 200 грн. Это возможно, если срублено несколько деревьев или нарушение произошло в охраняемой зоне. В таком случае статья 246 УК предусматривает:

• штраф до 25 500 грн
• или ограничение свободы от 3 до 7 лет

Так что даже "одна елка из леса" может обойтись в 10-15 тысяч гривен, а в отдельных случаях — в уголовное производство. Легальное дерево на рынке дешевле и безопаснее.

Напомним, ранее мы сообщали, где можно законно заказать елку .



