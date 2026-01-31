logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Десять побутових приладів, які категорично не можна підключати до подовжувача: ризик пожежі реальний
commentss НОВИНИ Всі новини

Десять побутових приладів, які категорично не можна підключати до подовжувача: ризик пожежі реальний

Фахівці розповіли, які популярні електроприлади варто завжди підключати безпосередньо до розетки та як обрати безпечний подовжувач.

31 січня 2026, 21:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Чому не всі прилади можна підключати до подовжувача

Подовжувачі й мережеві фільтри давно стали стандартом у побуті. Вони допомагають підключити додаткові лампи, зарядки чи побутову електроніку, але не для всього вони підходять. Основна причина — висока потужність та пускові струми деяких приладів, а також тривале нагрівання контактів.

Десять побутових приладів, які категорично не можна підключати до подовжувача: ризик пожежі реальний

Подовжувачі рятують у побуті, але деякі пристрої здатні перетворити їх на джерело небезпеки

Подовжувачі мають обмеження по потужності: бюджетні моделі витримують до 1500 Вт, середній клас — до 2200 Вт. Будь-який пристрій з двигуном, компресором або нагрівальним елементом легко може перевищити ці межі, особливо під час запуску.

Критичними факторами є:

  • Тривале нагрівання (обігрівачі, праски, грилі) → контактні групи сильно гріються.

  • Пускові струми двигунів і компресорів → короткочасний стрибок потужності у рази перевищує номінал подовжувача.

  • Вологість у приміщенні → кухня та ванна збільшують ризик замикань.

  • Дешеві або старі подовжувачі → реальна потужність часто нижча заявленої.

10 приладів, які не можна підключати до подовжувача

  1. Обігрівачі та тепловентилятори — компактні моделі вже споживають 1500–2000 Вт.

  2. Кондиціонери та кліматична техніка — високі пускові струми компресорів небезпечні для розеток.

  3. Мікрохвильові печі — під час розігріву споживання наближається до максимуму подовжувача.

  4. Електрочайники та кавоварки — миттєве кип’ятіння створює критичне навантаження.

  5. Праски і відпарювачі — до 2000 Вт, пікові моменти ще вищі.

  6. Фени, плойки, випрямлячі — фен може споживати понад 1800 Вт; додайте ще плойку — перевантаження гарантоване.

  7. Пральні машини — нагрів води та двигун майже повністю витрачають ресурс подовжувача.

  8. Електричні грилі та плити — довготривала робота без пауз дуже небезпечна.

  9. Електроінструменти та будівельна техніка — пильні, шліфувальні та компресорні пристрої створюють різкий стрибок струму.

  10. Подовжувач у подовжувач — послідовне підключення навіть малопотужної техніки може викликати перегрів і загоряння.

Як обрати безпечний подовжувач

  • Використовуйте якісний подовжувач з запасом потужності — маркування 3500 Вт/16А, кабель ≥ 3×1,5 мм² (краще 2,5 мм²).

  • Підключайте великі прилади безпосередньо до розетки.

  • Подовжувач підходить для малопотужної техніки та електроніки.

  • Слідкуйте за станом кабелю, контактів і фільтрів — старий або пошкоджений подовжувач може стати причиною пожежі.

  • Використовуйте розумні розетки з захистом від перевантаження.

Висновок:
Подовжувач — це зручне рішення, але далеко не для всіх побутових приладів. Якщо підключати обігрівачі, праски чи мікрохвильові печі через нього, ризик короткого замикання і пожежі різко зростає. Використовуйте його відповідально і обирайте якісні моделі, щоб уникнути небезпеки для дому та здоров’я.

Читайте також в "Коментарях", скільки часу потрібно Україні, аби повністю відновити електропостачання.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини