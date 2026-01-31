Десять побутових приладів, які категорично не можна підключати до подовжувача: ризик пожежі реальний

Чому не всі прилади можна підключати до подовжувача

Подовжувачі й мережеві фільтри давно стали стандартом у побуті. Вони допомагають підключити додаткові лампи, зарядки чи побутову електроніку, але не для всього вони підходять. Основна причина — висока потужність та пускові струми деяких приладів, а також тривале нагрівання контактів.

Подовжувачі рятують у побуті, але деякі пристрої здатні перетворити їх на джерело небезпеки

Подовжувачі мають обмеження по потужності: бюджетні моделі витримують до 1500 Вт, середній клас — до 2200 Вт. Будь-який пристрій з двигуном, компресором або нагрівальним елементом легко може перевищити ці межі, особливо під час запуску.

Критичними факторами є:

Тривале нагрівання (обігрівачі, праски, грилі) → контактні групи сильно гріються.

Пускові струми двигунів і компресорів → короткочасний стрибок потужності у рази перевищує номінал подовжувача.

Вологість у приміщенні → кухня та ванна збільшують ризик замикань.

Дешеві або старі подовжувачі → реальна потужність часто нижча заявленої.

10 приладів, які не можна підключати до подовжувача

Обігрівачі та тепловентилятори — компактні моделі вже споживають 1500–2000 Вт. Кондиціонери та кліматична техніка — високі пускові струми компресорів небезпечні для розеток. Мікрохвильові печі — під час розігріву споживання наближається до максимуму подовжувача. Електрочайники та кавоварки — миттєве кип’ятіння створює критичне навантаження. Праски і відпарювачі — до 2000 Вт, пікові моменти ще вищі. Фени, плойки, випрямлячі — фен може споживати понад 1800 Вт; додайте ще плойку — перевантаження гарантоване. Пральні машини — нагрів води та двигун майже повністю витрачають ресурс подовжувача. Електричні грилі та плити — довготривала робота без пауз дуже небезпечна. Електроінструменти та будівельна техніка — пильні, шліфувальні та компресорні пристрої створюють різкий стрибок струму. Подовжувач у подовжувач — послідовне підключення навіть малопотужної техніки може викликати перегрів і загоряння.

Як обрати безпечний подовжувач

Використовуйте якісний подовжувач з запасом потужності — маркування 3500 Вт/16А, кабель ≥ 3×1,5 мм² (краще 2,5 мм²).

Підключайте великі прилади безпосередньо до розетки .

Подовжувач підходить для малопотужної техніки та електроніки .

Слідкуйте за станом кабелю, контактів і фільтрів — старий або пошкоджений подовжувач може стати причиною пожежі .

Використовуйте розумні розетки з захистом від перевантаження.

Висновок:

Подовжувач — це зручне рішення, але далеко не для всіх побутових приладів. Якщо підключати обігрівачі, праски чи мікрохвильові печі через нього, ризик короткого замикання і пожежі різко зростає. Використовуйте його відповідально і обирайте якісні моделі, щоб уникнути небезпеки для дому та здоров’я.

