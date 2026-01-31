Десять бытовых приборов, которые категорически нельзя подключать к удлинителю: риск пожара реальный

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Удлинители и сетевые фильтры давно стали стандартом в быту. Они помогают подключить дополнительные лампы, зарядки или бытовую электронику, но не всем они подходят . Основная причина – высокая мощность и пусковые токи некоторых приборов , а также длительный нагрев контактов.
Удлинители спасают в быту, но некоторые устройства способны превратить их в источник опасности
Удлинители имеют ограничения по мощности : бюджетные модели выдерживают до 1500 Вт, средний класс – до 2200 Вт. Любое устройство с двигателем, компрессором или нагревательным элементом может легко превысить эти пределы, особенно при запуске.
Критическими факторами являются:
Длительное нагревание (обогреватели, утюги, грили) → контактные группы сильно греются.
Пусковые токи двигателей и компрессоров → кратковременный скачок мощности в разы превышает номинал удлинителя.
Влажность в помещении → кухня и ванна повышают риск замыканий.
Дешевые или старые удлинители → реальная мощность часто ниже заявленной.
Обогреватели и тепловентиляторы – компактные модели уже потребляют 1500–2000 Вт.
Кондиционеры и климатическая техника – высокие пусковые токи компрессоров опасны для розеток.
Микроволновые печи – при разогреве потребление приближается к максимуму удлинителя.
Электрочайники и кофеварки – мгновенное кипячение создает критическую нагрузку.
Утюги и отпариватели – до 2000 Вт, пиковые моменты еще выше.
Фены, плойки, выпрямители – фен может потреблять более 1800 Вт; добавьте еще плойку – перегрузка гарантирована.
Стиральные машины – нагрев воды и двигатель почти полностью тратят ресурс удлинителя.
Электрические грили и плиты – длительная работа без пауз очень опасна.
Электроинструменты и строительная техника – пильные, шлифовальные и компрессорные устройства создают резкий скачок тока.
Удлинитель в удлинитель — последовательное подключение даже маломощной техники может привести к перегреву и возгоранию.
Используйте качественный удлинитель с запасом мощности – маркировку 3500 Вт/16А, кабель ≥ 3×1,5 мм² (лучше 2,5 мм²).
Подключайте большие приборы непосредственно к розетке .
Удлинитель подходит для маломощной техники и электроники .
Следите за состоянием кабеля, контактов и фильтров – старый или поврежденный удлинитель может стать причиной пожара .
Используйте умные розетки с защитой от перегрузки .
Читайте также в "Комментариях", сколько времени нужно Украине, чтобы полностью восстановить электроснабжение.