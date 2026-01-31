logo

Десять бытовых приборов, которые категорически нельзя подключать к удлинителю: риск пожара реальный
Десять бытовых приборов, которые категорически нельзя подключать к удлинителю: риск пожара реальный

Специалисты рассказали, какие популярные электроприборы следует всегда подключать непосредственно к розетке и как выбрать безопасный удлинитель.

31 января 2026, 21:17
Автор:
Проніна Анна

Почему не все приборы можно подключать к удлинителю

Удлинители и сетевые фильтры давно стали стандартом в быту. Они помогают подключить дополнительные лампы, зарядки или бытовую электронику, но не всем они подходят . Основная причина – высокая мощность и пусковые токи некоторых приборов , а также длительный нагрев контактов.

Десять бытовых приборов, которые категорически нельзя подключать к удлинителю: риск пожара реальный

Удлинители спасают в быту, но некоторые устройства способны превратить их в источник опасности

Удлинители имеют ограничения по мощности : бюджетные модели выдерживают до 1500 Вт, средний класс – до 2200 Вт. Любое устройство с двигателем, компрессором или нагревательным элементом может легко превысить эти пределы, особенно при запуске.

Критическими факторами являются:

  • Длительное нагревание (обогреватели, утюги, грили) → контактные группы сильно греются.

  • Пусковые токи двигателей и компрессоров → кратковременный скачок мощности в разы превышает номинал удлинителя.

  • Влажность в помещении → кухня и ванна повышают риск замыканий.

  • Дешевые или старые удлинители → реальная мощность часто ниже заявленной.

10 приборов, которые нельзя подключать к удлинителю

  1. Обогреватели и тепловентиляторы – компактные модели уже потребляют 1500–2000 Вт.

  2. Кондиционеры и климатическая техника – высокие пусковые токи компрессоров опасны для розеток.

  3. Микроволновые печи – при разогреве потребление приближается к максимуму удлинителя.

  4. Электрочайники и кофеварки – мгновенное кипячение создает критическую нагрузку.

  5. Утюги и отпариватели – до 2000 Вт, пиковые моменты еще выше.

  6. Фены, плойки, выпрямители – фен может потреблять более 1800 Вт; добавьте еще плойку – перегрузка гарантирована.

  7. Стиральные машины – нагрев воды и двигатель почти полностью тратят ресурс удлинителя.

  8. Электрические грили и плиты – длительная работа без пауз очень опасна.

  9. Электроинструменты и строительная техника – пильные, шлифовальные и компрессорные устройства создают резкий скачок тока.

  10. Удлинитель в удлинитель — последовательное подключение даже маломощной техники может привести к перегреву и возгоранию.

Как выбрать безопасный удлинитель

  • Используйте качественный удлинитель с запасом мощности – маркировку 3500 Вт/16А, кабель ≥ 3×1,5 мм² (лучше 2,5 мм²).

  • Подключайте большие приборы непосредственно к розетке .

  • Удлинитель подходит для маломощной техники и электроники .

  • Следите за состоянием кабеля, контактов и фильтров – старый или поврежденный удлинитель может стать причиной пожара .

  • Используйте умные розетки с защитой от перегрузки .

Вывод:
Удлинитель – это удобное решение, но далеко не для всех бытовых приборов. Если подключать обогреватели, утюги или микроволновые печи через него, то риск короткого замыкания и пожара резко возрастает. Используйте его ответственно и выбирайте качественные модели, чтобы избежать опасности для дома и здоровья.

Читайте также в "Комментариях", сколько времени нужно Украине, чтобы полностью восстановить электроснабжение.



