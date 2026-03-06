Декілька крапель у підлогу — і ваш дім пахне, як люкс-готель: несподівана порада експертів

Приємний запах у домі здатний миттєво створити атмосферу комфорту, чистоти та затишку. Саме тому в розкішних готелях приділяють особливу увагу аромату в приміщеннях: гості відчувають легкий, ненав’язливий аромат одразу після входу. Однак досягти подібного ефекту можна і вдома, не витрачаючи великі кошти на дорогі ароматизатори. Достатньо додати кілька простих інгредієнтів у воду для миття підлоги, щоб приміщення наповнилося свіжістю, а прибирання стало ефективнішим.

Фото: з відкритих джерел

Найпопулярніший спосіб зробити запах приємним і стійким — ефірні олії. Вони мають насичений аромат і добре поширюються по кімнаті під час прибирання. Досить додати у відро з теплою водою 5–7 крапель ефірної олії. Щоб створити глибший та більш гармонійний запах, можна комбінувати декілька ароматів. Наприклад, поєднання лимона та лаванди освіжає кімнату та створює відчуття чистоти. Суміш апельсина з корицею додає тепла та затишку, а евкаліпт у комбінації з м’ятою робить повітря більш легким і прохолодним.

Ще один ефективний засіб — харчова сода. Вона допомагає нейтралізувати неприємні запахи та очищає поверхні від залишків бруду. Для цього достатньо додати у відро одну столову ложку соди. Цей спосіб особливо корисний для кухні чи коридору, де підлога швидко забруднюється.

Щоб підлога після миття блищала, можна додати дві столові ложки лимонного соку. Крім свіжого цитрусового аромату, він допомагає видаляти жирні плями та легкі забруднення, роблячи поверхню чистою та сяючою.

Як вже писали "Коментарі", звичний кухонний предмет, який щодня використовується для миття посуду, може становити приховану загрозу для здоров’я. Його чистота не залежить від частоти миття посуду. Фахівці попереджають: брудна губка здатна викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.