Где найти все 50 лимонов в Monobank: полный гайд с подсказками
Где найти все 50 лимонов в Monobank: полный гайд с подсказками

Как найти 50 лимонов в Monobank. Мы собрали полный список, где искать 50 лимонов в приложении.

17 октября 2025, 13:40
Monobank запустил интерактивный розыгрыш "Охота на лимоны", создавший манию по поискам лимонов. Пользователи со всей Украины ищут виртуальные лимоны в приложении банка, чтобы выиграть миллион гривен, BMW 3 Series или iPhone 17.

Где найти все 50 лимонов в Monobank: полный гайд с подсказками

Где найти все 50 лимонов в Monobank

Акция от Monobank посвящена 10 миллионам клиентов и продлится 4 дня. Monobank предлагает клиентам найти лимоны в приложении и принять участие в розыгрыше призов:

  • Найти 10 лимонов – участие в розыгрыше 50 iPhone 17 и специальный "скин" в память;
  • Найти 50 лимонов – участие в розыгрыше 1 000 000 гривен;
  • Найти 51 лимон – автомобиль BMW 3 Series.

Для владельцев детских карт условия несколько иные: вместо авто можно выиграть поездку в Диснейленд для пяти человек, а дополнительно разыгрываются 1000 банок шоколадных монет.

После начала розыгрыша пользователи в соцсетях делятся активно подсказками, где именно можно найти лимоны в Monobank. Портал "Комментарии" составил список из 50 мест, где могут находиться лимоны от "Монобанка".

Где найти все 50 лимонов в Monobank: полный гайд с подсказками - фото 2

50 лимонов в Monobank

Как найти все 50 лимонов в Monobank: полный список

Список из 50 мест, где найти лимоны в Monobank:

  • 1. Открыть банку.
  • 2. Разделить расход.
  • 3. Свайп справа – "Все операции".
  • 4. Личные данные (извне).
  • 5. Совершить платеж по IBAN.
  • 6. Пополните карту через "+" (листайте вниз).
  • 7. Продолжительное нажатие на иконку приложения на рабочем столе.
  • 8. Прочие платежи.
  • 9. В monoмаркете найти "Сицилийский лимон" – набор салатников.
  • 10. Зайти во все карты.
  • 11. Курс валют.
  • 12. Пополните мобильный телефон.
  • 13. Аватарка кота.
  • 14. Условия и тарифы (внизу).
  • 15. Сменить имя.
  • 16. Групповые расходы.
  • 17. Пополнение карты с белой карты.
  • 18. Личные данные (изнутри).
  • 19. Приз "Знакомство".
  • 20. Открыть вещи.
  • 21. Пригласить друга.
  • 22. Совершить денежный перевод (на любую сумму).
  • 23. Сделать донат.
  • 24. Изменить категорию в уже произведенном платеже.
  • 25. Коммунальные платежи.
  • 26. WOG в разделе "Еще".
  • 27. Выписки и справки.
  • 28. Подписка и сервисы.
  • 29. Нажать на "Еще".
  • 30. Планируемые платежи.
  • 31. Потрясти смартфон.
  • 32. Архив.
  • 33. Карта оплат картами.
  • 34. Операции по карте – "Все".
  • 35. Служба поддержки.
  • 36. Главная страница monomarket.
  • 37. Достижение – тапнуть на любую ачивку.
  • 38. Поменять фото.
  • 39. Программа лояльности.
  • 40. Архивный платеж.
  • 41. Автострахование.
  • 42. Описание/тег в совершенном платеже.
  • 43. Просмотреть квитанцию.
  • 44. Открыть банку (повторно).
  • 45. Выбор карты (внизу).
  • 46. Благотворительность/фонды.
  • 47. Статистика "Капитал" – нажать на монетки в верхнем углу.
  • 48. Настройка приложения.
  • 49. Главная страница – рядом с "Условиями".
  • 50. Сканер QR.

Однако следует отметить, что Monobank сделал более 50 мест, где находятся лимоны. Таким образом, у каждого пользователя могут быть несколько иные места при поиске лимонов. Однако этот гайд поможет найти большинство лимонов в Monobank.

По состоянию на написание статьи в Monobank более 1,90 миллиона пользователей нашли 10 лимонов в приложении, а все 50 лимонов нашли 312 тысяч клиентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Гороховский из Monobank отреагировал на обвинение блоггерши, у которой украли 6 млн гривен

Также "Комментарии" писали, что украинские предприниматели возмущены требованиями Monobank.



