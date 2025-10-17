Где найти все 50 лимонов в Monobank: полный гайд с подсказками

Monobank запустил интерактивный розыгрыш "Охота на лимоны", создавший манию по поискам лимонов. Пользователи со всей Украины ищут виртуальные лимоны в приложении банка, чтобы выиграть миллион гривен, BMW 3 Series или iPhone 17.
Где найти все 50 лимонов в Monobank
Акция от Monobank посвящена 10 миллионам клиентов и продлится 4 дня. Monobank предлагает клиентам найти лимоны в приложении и принять участие в розыгрыше призов:
- Найти 10 лимонов – участие в розыгрыше 50 iPhone 17 и специальный "скин" в память;
- Найти 50 лимонов – участие в розыгрыше 1 000 000 гривен;
- Найти 51 лимон – автомобиль BMW 3 Series.
Для владельцев детских карт условия несколько иные: вместо авто можно выиграть поездку в Диснейленд для пяти человек, а дополнительно разыгрываются 1000 банок шоколадных монет.
После начала розыгрыша пользователи в соцсетях делятся активно подсказками, где именно можно найти лимоны в Monobank. Портал "Комментарии" составил список из 50 мест, где могут находиться лимоны от "Монобанка".
50 лимонов в Monobank
Как найти все 50 лимонов в Monobank: полный список
Список из 50 мест, где найти лимоны в Monobank:
- 1. Открыть банку.
- 2. Разделить расход.
- 3. Свайп справа – "Все операции".
- 4. Личные данные (извне).
- 5. Совершить платеж по IBAN.
- 6. Пополните карту через "+" (листайте вниз).
- 7. Продолжительное нажатие на иконку приложения на рабочем столе.
- 8. Прочие платежи.
- 9. В monoмаркете найти "Сицилийский лимон" – набор салатников.
- 10. Зайти во все карты.
- 11. Курс валют.
- 12. Пополните мобильный телефон.
- 13. Аватарка кота.
- 14. Условия и тарифы (внизу).
- 15. Сменить имя.
- 16. Групповые расходы.
- 17. Пополнение карты с белой карты.
- 18. Личные данные (изнутри).
- 19. Приз "Знакомство".
- 20. Открыть вещи.
- 21. Пригласить друга.
- 22. Совершить денежный перевод (на любую сумму).
- 23. Сделать донат.
- 24. Изменить категорию в уже произведенном платеже.
- 25. Коммунальные платежи.
- 26. WOG в разделе "Еще".
- 27. Выписки и справки.
- 28. Подписка и сервисы.
- 29. Нажать на "Еще".
- 30. Планируемые платежи.
- 31. Потрясти смартфон.
- 32. Архив.
- 33. Карта оплат картами.
- 34. Операции по карте – "Все".
- 35. Служба поддержки.
- 36. Главная страница monomarket.
- 37. Достижение – тапнуть на любую ачивку.
- 38. Поменять фото.
- 39. Программа лояльности.
- 40. Архивный платеж.
- 41. Автострахование.
- 42. Описание/тег в совершенном платеже.
- 43. Просмотреть квитанцию.
- 44. Открыть банку (повторно).
- 45. Выбор карты (внизу).
- 46. Благотворительность/фонды.
- 47. Статистика "Капитал" – нажать на монетки в верхнем углу.
- 48. Настройка приложения.
- 49. Главная страница – рядом с "Условиями".
- 50. Сканер QR.
Однако следует отметить, что Monobank сделал более 50 мест, где находятся лимоны. Таким образом, у каждого пользователя могут быть несколько иные места при поиске лимонов. Однако этот гайд поможет найти большинство лимонов в Monobank.
По состоянию на написание статьи в Monobank более 1,90 миллиона пользователей нашли 10 лимонов в приложении, а все 50 лимонов нашли 312 тысяч клиентов.
