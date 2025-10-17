Где найти все 50 лимонов в Monobank: полный гайд с подсказками

Monobank запустил интерактивный розыгрыш "Охота на лимоны", создавший манию по поискам лимонов. Пользователи со всей Украины ищут виртуальные лимоны в приложении банка, чтобы выиграть миллион гривен, BMW 3 Series или iPhone 17.

Где найти все 50 лимонов в Monobank

Акция от Monobank посвящена 10 миллионам клиентов и продлится 4 дня. Monobank предлагает клиентам найти лимоны в приложении и принять участие в розыгрыше призов:

Найти 10 лимонов – участие в розыгрыше 50 iPhone 17 и специальный "скин" в память;

Найти 50 лимонов – участие в розыгрыше 1 000 000 гривен;

Найти 51 лимон – автомобиль BMW 3 Series.

Для владельцев детских карт условия несколько иные: вместо авто можно выиграть поездку в Диснейленд для пяти человек, а дополнительно разыгрываются 1000 банок шоколадных монет.

После начала розыгрыша пользователи в соцсетях делятся активно подсказками, где именно можно найти лимоны в Monobank. Портал "Комментарии" составил список из 50 мест, где могут находиться лимоны от "Монобанка".

50 лимонов в Monobank

Как найти все 50 лимонов в Monobank: полный список

Список из 50 мест, где найти лимоны в Monobank:

1. Открыть банку.

2. Разделить расход.

3. Свайп справа – "Все операции".

4. Личные данные (извне).

5. Совершить платеж по IBAN.

6. Пополните карту через "+" (листайте вниз).

7. Продолжительное нажатие на иконку приложения на рабочем столе.

8. Прочие платежи.

9. В monoмаркете найти "Сицилийский лимон" – набор салатников.

10. Зайти во все карты.

11. Курс валют.

12. Пополните мобильный телефон.

13. Аватарка кота.

14. Условия и тарифы (внизу).

15. Сменить имя.

16. Групповые расходы.

17. Пополнение карты с белой карты.

18. Личные данные (изнутри).

19. Приз "Знакомство".

20. Открыть вещи.

21. Пригласить друга.

22. Совершить денежный перевод (на любую сумму).

23. Сделать донат.

24. Изменить категорию в уже произведенном платеже.

25. Коммунальные платежи.

26. WOG в разделе "Еще".

27. Выписки и справки.

28. Подписка и сервисы.

29. Нажать на "Еще".

30. Планируемые платежи.

31. Потрясти смартфон.

32. Архив.

33. Карта оплат картами.

34. Операции по карте – "Все".

35. Служба поддержки.

36. Главная страница monomarket.

37. Достижение – тапнуть на любую ачивку.

38. Поменять фото.

39. Программа лояльности.

40. Архивный платеж.

41. Автострахование.

42. Описание/тег в совершенном платеже.

43. Просмотреть квитанцию.

44. Открыть банку (повторно).

45. Выбор карты (внизу).

46. Благотворительность/фонды.

47. Статистика "Капитал" – нажать на монетки в верхнем углу.

48. Настройка приложения.

49. Главная страница – рядом с "Условиями".

50. Сканер QR.

Однако следует отметить, что Monobank сделал более 50 мест, где находятся лимоны. Таким образом, у каждого пользователя могут быть несколько иные места при поиске лимонов. Однако этот гайд поможет найти большинство лимонов в Monobank.

По состоянию на написание статьи в Monobank более 1,90 миллиона пользователей нашли 10 лимонов в приложении, а все 50 лимонов нашли 312 тысяч клиентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Гороховский из Monobank отреагировал на обвинение блоггерши, у которой украли 6 млн гривен

Также "Комментарии" писали, что украинские предприниматели возмущены требованиями Monobank.