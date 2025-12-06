Ціни на їжу знову підскочать: на ринках і в супермаркетах почався передсвятковий ажіотаж

На ринках, у магазинах і навіть у дрібних кіосках – продавці готуються до традиційного грудневого стрибка цін. Салати, випічка, м’ясо — те, що українці звикли бачити на новорічному столі, вже зараз поволі починає дорожчати.

Що в Україні різко подорожчає до Нового року і коли саме почнеться пік цін

За словами економіста Олега Пендзина, перший “поштовх” очікується у другій декаді грудня — саме тоді попит злетить, а разом із ним — і ціни.

“Грудень — це завжди зростання попиту. Люди починають масово скуповуватися до свят, особливо м’ясо, яйця, молочні продукти. Продавці цим користуються”, — пояснює експерт.

Що подорожчає найбільше

Якщо коротко — святковий набір:

яйця,

вершкове масло,

сири,

свинина,

курятина,

яловичина.

Ціни на ці позиції можуть злетіти на 7–10%. Усе через попит, який різко зростає у переддень свят. Саме ці продукти найчастіше опиняються в кошику українця, коли той складає меню на 31 грудня.

Чи надовго це?

Ні. Після новорічної ночі ціни знову підуть донизу. Пендзин пояснює:

“У людей обмежені ресурси. Купили — й все. Грошей більше нема. Вже 3–5 січня ринок починає просідати”.

Платоспроможність спрацьовує як природний “гальмо” для інфляції. Закупилися — відпочили — ринок стабілізувався.

Як не переплатити: поради на кожен день

Щоб не залишити зарплату в супермаркеті у грудні, експерти радять діяти вже зараз:

Купуйте “довгоживучі” продукти зараз – борошно, крупи, цукор, консерви вже потроху дорожчають, але без ажіотажу.

Заморожуйте м'ясо – якщо плануєте готувати щось м'ясне, краще купити в першій декаді грудня і заморозити.

Уникайте “біганини” за 2 дні до свят – найвищі ціни традиційно спостерігаються 28–30 грудня. Ціновий стрибок у грудні — це не аномалія, а повторюваний сценарій. А хто заздалегідь знає, той економить. Підготовка — це не лише планування свят, а й спосіб зберегти сімейний бюджет. Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у період передсвяткового ажіотажу Держпродспоживслужба посилює контроль за безпечністю дитячих іграшок, адже на ринку зростає кількість продукції, що може становити ризики для дітей.