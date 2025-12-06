logo_ukra

Ціни на їжу знову підскочать: на ринках і в супермаркетах почався передсвятковий ажіотаж
Ціни на їжу знову підскочать: на ринках і в супермаркетах почався передсвятковий ажіотаж

Свята наближаються — і з ними, як за розкладом, зростають ціни.

6 грудня 2025, 13:45
Автор:
Проніна Анна

На ринках, у магазинах і навіть у дрібних кіосках – продавці готуються до традиційного грудневого стрибка цін. Салати, випічка, м’ясо — те, що українці звикли бачити на новорічному столі, вже зараз поволі починає дорожчати.

Ціни на їжу знову підскочать: на ринках і в супермаркетах почався передсвятковий ажіотаж

Що в Україні різко подорожчає до Нового року і коли саме почнеться пік цін

За словами економіста Олега Пендзина, перший “поштовх” очікується у другій декаді грудня — саме тоді попит злетить, а разом із ним — і ціни.

“Грудень — це завжди зростання попиту. Люди починають масово скуповуватися до свят, особливо м’ясо, яйця, молочні продукти. Продавці цим користуються”, — пояснює експерт.

 

Що подорожчає найбільше

Якщо коротко — святковий набір:

  • яйця,

  • вершкове масло,

  • сири,

  • свинина,

  • курятина,

  • яловичина.

Ціни на ці позиції можуть злетіти на 7–10%. Усе через попит, який різко зростає у переддень свят. Саме ці продукти найчастіше опиняються в кошику українця, коли той складає меню на 31 грудня.

Чи надовго це?

Ні. Після новорічної ночі ціни знову підуть донизу. Пендзин пояснює:

“У людей обмежені ресурси. Купили — й все. Грошей більше нема. Вже 3–5 січня ринок починає просідати”.

Платоспроможність спрацьовує як природний “гальмо” для інфляції. Закупилися — відпочили — ринок стабілізувався.

Як не переплатити: поради на кожен день

Щоб не залишити зарплату в супермаркеті у грудні, експерти радять діяти вже зараз:

  • Купуйте “довгоживучі” продукти зараз – борошно, крупи, цукор, консерви вже потроху дорожчають, але без ажіотажу.

  • Заморожуйте м'ясо – якщо плануєте готувати щось м'ясне, краще купити в першій декаді грудня і заморозити.

  • Уникайте “біганини” за 2 дні до свят – найвищі ціни традиційно спостерігаються 28–30 грудня.

    Ціновий стрибок у грудні — це не аномалія, а повторюваний сценарій. А хто заздалегідь знає, той економить. Підготовка — це не лише планування свят, а й спосіб зберегти сімейний бюджет.

    Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у період передсвяткового ажіотажу Держпродспоживслужба посилює контроль за безпечністю дитячих іграшок, адже на ринку зростає кількість продукції, що може становити ризики для дітей.



