Цены на еду снова подскочат: на рынках и в супермаркетах начался предпраздничный ажиотаж

На рынках, в магазинах и даже в мелких киосках – продавцы готовятся к традиционному декабрьскому скачку цен. Салаты, выпечка, мясо — то, что украинцы привыкли видеть на новогоднем столе, уже сейчас начинает дорожать.

Что в Украине резко подорожает к Новому году и когда именно начнется пик цен

По словам экономиста Олега Пендзина , первый "толчок" ожидается во второй декаде декабря — тогда спрос слетит, а вместе с ним — и цены.

"Декабрь — это всегда рост спроса. Люди начинают массово скупаться к праздникам, особенно мясо, яйца, молочные продукты. Продавцы этим пользуются", — объясняет эксперт.

Что подорожает больше всего

Если коротко – праздничный набор:

яйца,

сливочное масло,

сыры,

свинина,

курятина,

говядина.

Цены на эти позиции могут взлететь на 7-10%. Все из-за резко растущего спроса в канун праздников. Именно эти продукты чаще всего оказываются в корзине украинца, когда тот составляет меню на 31 декабря.

Надолго ли это?

Нет. После новогодней ночи цены снова пойдут вниз. Пендзин объясняет:

"У людей ограниченные ресурсы. Купили — и все. Денег больше нет. Уже 3-5 января рынок начинает проседать".

Платежеспособность срабатывает как естественный "тормоз" для инфляции. Закупились – отдохнули – рынок стабилизировался.

Как не переплатить: советы на каждый день

Чтобы не оставить зарплату в супермаркете в декабре, эксперты советуют действовать уже сейчас:

Купите "долгоживущие" продукты сейчас — мука, крупы, сахар, консервы уже понемногу дорожают, но без ажиотажа.

Замораживайте мясо – если планируете готовить что-то мясное, лучше купить в первой декаде декабря и заморозить.

Избегайте "беготни" за 2 дня до праздников — самые высокие цены традиционно наблюдаются 28-30 декабря. Ценовой скачок в декабре – это не аномалия, а повторяющийся сценарий. А кто знает заранее, тот экономит. Подготовка – это не только планирование праздников, но и способ сохранить семейный бюджет. Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в период предпраздничного ажиотажа Госпродпотребслужба усиливает контроль за безопасностью детских игрушек, ведь на рынке растет количество продукции, что может представлять риски для детей.