Цієї помилки при покупці житла припускаються 80% українців — а потім платять за неї роками

Більшість українців, які купують житло вперше, припускаються однієї й тієї ж фатальної помилки — намагаються зекономити там, де економія згодом обертається роками стресу. Про це все частіше попереджають фахівці ринку нерухомості, які працюють із наслідками таких рішень, а не з ідеальними картинками з оголошень.

Рієлтори попереджають: одне рішення може зіпсувати життя в новій квартирі

Типовий сценарій виглядає однаково: покупець орієнтується насамперед на ціну та кількість квадратних метрів. Дешевша квартира здається вигідною знахідкою, особливо на тлі високих цін і страху "не встигнути". При цьому другорядними стають сам будинок, стан під’їзду, інфраструктура, контингент мешканців і навіть технічний стан комунікацій. Саме тут і закладається майбутня проблема.

Фахівці зазначають: близько 80% покупців на первинному етапі не звертають уваги на середовище, у якому доведеться жити щодня. А вже після заселення з’являється реальність, про яку не пишуть у оголошеннях — постійний шум через тонкі перекриття, вологість і цвіль у старих будинках, зношені труби, ліфти, що не працюють місяцями, конфліктні або небезпечні сусіди. До цього додаються проблеми з паркуванням, двором, освітленням і відчуттям небезпеки у вечірній час.

Експерти наголошують: ці речі неможливо "переробити ремонтом". Нові шпалери не вирішують проблеми будинку, а дизайнерська кухня не компенсує депресивний район або постійний дискомфорт. У результаті люди роками живуть у квартирі, яка формально їм належить, але не приносить відчуття дому.

Саме тому ринок дедалі більше говорить про інший підхід. Краще обрати скромнішу площу, але в доглянутому будинку, з адекватним сусідством, зрозумілими комунальними витратами й нормальним середовищем. Менші метри можна оптимізувати, перепланувати або з часом змінити житло. А от погане оточення змінити значно складніше — або майже неможливо.

Фахівці підсумовують: квартира — це не просто квадратні метри й не пункт у фінансовій звітності. Це місце, де проходить щоденне життя, відновлення, сон і безпека. І саме ігнорування цього факту найчастіше перетворює "вигідну покупку" на джерело постійних проблем.

