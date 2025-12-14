Эту ошибку при покупке жилья допускают 80% украинцев — а потом платят за нее годами

Большинство украинцев, покупающих жилье впервые, допускают одну и ту же роковую ошибку — пытаются сэкономить там, где экономия впоследствии оборачивается годами стресса. Об этом все чаще предупреждают специалисты рынка недвижимости, работающие с последствиями таких решений, а не с идеальными картинками из объявлений.

Риелторы предупреждают: одно решение может испортить жизнь в новой квартире

Типичный сценарий выглядит одинаково: покупатель ориентируется, прежде всего, на цену и количество квадратных метров. Более дешевая квартира кажется выгодной находкой, особенно на фоне высоких цен и страха "не успеть". При этом второстепенными становятся само здание, состояние подъезда, инфраструктура, контингент жителей и даже техническое состояние коммуникаций. Именно здесь и закладывается будущая проблема.

Специалисты отмечают: около 80% покупателей на первичном этапе не обращают внимания на среду, в которой придется жить каждый день. А уже после заселения появляется реальность, о которой не пишут в объявлениях — постоянный шум из-за тонких перекрытий, влажности и плесени в старых домах, изношенных труб, не работающих месяцами лифтов, конфликтных или опасных соседей. К этому прилагаются проблемы с парковкой, двором, освещением и ощущением опасности в вечернее время.

Эксперты отмечают: эти вещи невозможно "переделать ремонтом". Новые обои не решают проблемы дома, а дизайнерская кухня не компенсирует депрессивный район или постоянный дискомфорт. В результате люди годами живут в формально принадлежащей им квартире, но не приносит ощущения дома.

Именно поэтому рынок все больше говорит об ином подходе. Лучше выбрать более скромную площадь, но в ухоженном доме, с адекватным соседством, понятными коммунальными расходами и нормальной средой. Меньшие метры можно оптимизировать, перепланировать или со временем поменять жилье. А вот плохое окружение изменить гораздо сложнее или почти невозможно.

Специалисты подводят итоги: квартира — это не просто квадратные метры и не пункт в финансовой отчетности. Это место, где проходит повседневная жизнь, восстановление, сон и безопасность. И самое игнорирование этого факта чаще всего превращает "выгодную покупку" в источник постоянных проблем.

