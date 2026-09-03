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Ці п'ять плодових дерев категорично не можна саджати восени

Зниження температури восени створює комфортні умови для роботи, проте для деяких саджанців це найгірший час для вкорінення

3 вересня 2026, 08:58
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Кравцев Сергей

Деякі плодові дерева не встигають адаптуватися до холодів та масово гинуть під час перших серйозних морозів.

Ці п'ять плодових дерев категорично не можна саджати восени

Посадка дерев. Фото: із відкритих джерел

Інжир

Ця рослина вимагає тривалого часу для формування міцної кореневої системи. В умовах нашого клімату (з регулярними зимовими заморозками) висаджувати інжир слід лише тоді, коли ґрунт стабільно прогріється зазвичай із середини травня до липня. Якщо температура нижче -9°C, молоді стебла, що не зміцніли, швидко вимерзають.

Лимон

Популярні сорти чудово почуваються в контейнерах, які можна занести до будинку на зиму. Однак висаджувати їх у відкритий ґрунт восени в регіонах із морозними зимами – фатальна помилка. Це теплолюбна культура, яка не має морозостійкості і не переносить промерзання ґрунту незалежно від сезону посадки.

Персик

Саджанцям персика катастрофічно не вистачає часу на вкорінення, якщо посадити їх перед холодами. Сертифікований арборист Ерік Ліндберг зазначає, що в регіонах з холодними зимами персики набагато безпечніше садити напровесні, поки дерево ще перебуває в стані абсолютного спокою.

Апельсин

Як і лимони, цитрусові дерева розраховані на субтропічний клімат без різких перепадів температур. Навіть у теплих регіонах їх висаджують виключно навесні, щоб рослина мала ціле літо для адаптації перед осіннім зниженням температури.

Абрикос

Абрикоси мають самі вразливості, як і персики. Осіння посадка підходить тільки для дуже теплих регіонів з м'якою зимою, де коріння може продовжувати зростання без стресу. У кліматі з промерзанням ґрунту молодий саджанець просто не встигне зміцніти.

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Джерело: https://www.marthastewart.com/fruit-trees-you-should-never-plant-in-fall-12067118
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