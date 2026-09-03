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Эти пять плодовых деревьев категорически нельзя сажать осенью

Снижение температуры осенью создает комфортные условия для работы, однако для некоторых саженцев это самое плохое время для укоренения

3 сентября 2026, 08:58
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Кравцев Сергей

Некоторые плодовые деревья не успевают адаптироваться к холодам и массово погибают во время первых серьезных морозов.

Эти пять плодовых деревьев категорически нельзя сажать осенью

Посадка деревьев. Фото: из открытых источников

Инжир

Это растение требует длительного времени для формирования прочной корневой системы. В условиях нашего климата (с регулярными зимними заморозками) высаживать инжир следует только тогда, когда почва стабильно прогреется обычно с середины мая до июля. Если температура ниже -9°C, молодые неокрепшие стебли быстро вымерзают.

Лимон

Популярные сорта отлично чувствуют себя в контейнерах, которые можно занести в дом на зиму. Однако высаживать их в открытую почву осенью в регионах с морозными зимами — фатальная ошибка. Это теплолюбивая культура, не имеющая морозостойкости и не переносящая промерзание почвы независимо от сезона посадки.

Персик

Саженцам персика катастрофически не хватает времени на укоренение, если усадить их перед самыми холодами. Сертифицированный арборист Эрик Линдберг отмечает, что в регионах с холодными зимами персики гораздо безопаснее сажать ранней весной, пока дерево еще находится в состоянии абсолютного покоя.

Апельсин

Как и лимоны, цитрусовые деревья рассчитаны на субтропический климат без резких перепадов температур. Даже в теплых регионах их высаживают исключительно весной, чтобы растение имело целое лето для адаптации перед осенним снижением температуры.

Абрикос

Абрикосы имеют те же уязвимости, что и персики. Осенняя посадка подходит только для очень теплых регионов с мягкой зимой, где корни могут продолжать рост без стресса. В климате с промерзанием почвы молодой саженец просто не успеет окрепнуть.

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Источник: https://www.marthastewart.com/fruit-trees-you-should-never-plant-in-fall-12067118
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