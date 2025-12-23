Ці дні можуть зламати плани і долі: названо найнебезпечніші дати 2026 року

У кожному році є дати, які в езотеричних традиціях вважаються нестабільними або кармічно напруженими. Це не "погані дні" у прямому сенсі, але саме в ці періоди будь-яка необережність може мати непропорційно серйозні наслідки.

Календар ризику — коли краще мовчати, не ризикувати грошима і не ухвалювати рішень

Фахівці з астрології та нумерології пояснюють: небезпечні дати виникають через поєднання фаз Місяця, числових кодів і загальної енергетики року. У такі моменти Всесвіт "знімає захист" і змушує людину відповідати за минулі рішення.

Найнебезпечніші дати року

14 січня

День різких поворотів. Часто приносить конфлікти, поломки, зриви домовленостей.

Рекомендують не починати нові справи та не з’ясовувати стосунки.

2 лютого

Кармічний вузол. У цей день активізуються старі проблеми, борги, незакриті обіцянки.

Будь-який обман швидко викривається.

29 березня

День емоційних рішень. Підвищений ризик сказати або зробити зайве.

Особливо небезпечний для фінансових операцій і підписання документів.

13 травня

Один із найважчих днів весни.

Езотерики радять знизити активність, уникати поїздок і ризиків, пов’язаних із технікою.

6 липня

День ілюзій. Високий ризик повірити не тим людям або прийняти бажане за реальність.

Не рекомендується вкладати гроші чи давати обіцянки.

19 серпня

Кармічний перелом. Часто приносить різкі зміни планів, несподівані новини або розчарування.

Вважається днем перевірки зрілості та відповідальності.

30 вересня

День внутрішніх криз.

Можливе відчуття виснаження, апатії, сумнівів. Важливо не приймати рішень "на емоціях".

11 листопада

Числова пастка року.

Посилюється вплив слів і думок — негативні установки можуть матеріалізуватися швидше, ніж зазвичай.

22 грудня

Один із найкармічніших днів року.

Підбиваються підсумки — як хороші, так і болісні. Те, що ви ігнорували, дасть про себе знати.

Що не варто робити в небезпечні дати

укладати важливі угоди;

брати або давати гроші в борг;

приймати рішення зопалу;

маніпулювати або обманювати;

різко змінювати плани.

Що, навпаки, рекомендують

спостерігати, а не діяти;

завершувати старі справи;

очищати простір — фізично й емоційно;

прислухатися до інтуїції.

Езотерики наголошують: небезпечні дати — це не покарання, а попередження. Ті, хто поводиться усвідомлено, можуть пройти їх без втрат — і навіть отримати важливі підказки.

