Эти дни могут сломать планы и судьбы: названы самые опасные даты 2026 года

В каждом году есть даты, которые в эзотерических традициях считаются нестабильными или кармически напряженными . Это не "плохие дни" в прямом смысле, но именно в эти периоды любая неосторожность может иметь непропорционально серьезные последствия .

Календарь риска – когда лучше молчать, не рисковать деньгами и не принимать решений

Специалисты по астрологии и нумерологии объясняют: опасные даты возникают из-за сочетания фаз Луны, числовых кодов и общей энергетики года. В такие моменты Вселенная "снимает защиту" и заставляет человека отвечать за прошлые решения.

Самые опасные даты года

14 января

День резких поворотов. Часто приносит конфликты, поломки, срывы уговоров.

Рекомендуют не начинать новые дела и не выяснять отношения.

2 февраля

Кармический узел. В этот день активизируются старые проблемы, долги, незакрытые обещания.

Любой обман быстро разоблачается.

29 марта

День эмоциональных решений. Повышенный риск сказать или сделать излишне.

Особенно опасен для финансовых операций и подписания документов.

13 мая

Один из самых трудных дней весны.

Эзотерики советуют снизить активность, избегать поездок и рисков, связанных с техникой.

6 июля

День иллюзий. Высок риск поверить не тем людям или принять желаемое за реальность.

Не рекомендуется вкладывать деньги или давать обещания.

19 августа

Кармический перелом. Часто приносит резкие изменения планов, неожиданные новости или разочарование.

Считается деньком проверки зрелости и ответственности.

30 сентября

День внутренних кризисов.

Возможно ощущение истощения, апатии, сомнений. Важно не принимать решения "на эмоциях".

11 ноября

Числовая ловушка рока.

Усиливается влияние слов и мыслей – отрицательные установки могут материализоваться быстрее обычного.

22 декабря

Один из самых кармических дней года.

Подводятся итоги – как хорошие, так и болезненные. То, что вы игнорировали, даст о себе знать.

Что не стоит делать в опасные даты

заключать важные сделки;

брать или давать деньги взаймы;

принимать решение сгоряча;

манипулировать или обманывать;

резко изменять планы.

Что, напротив, рекомендуют

наблюдать, а не действовать;

завершать старые дела;

очищать пространство – физически и эмоционально;

прислушиваться к интуиции.

Эзотерики отмечают: опасные даты – это не наказание, а предупреждение . Те, кто ведут себя осознанно, могут пройти их без потерь и даже получить важные подсказки.

