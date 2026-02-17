Чому старі люди забороняли садити тую біля хати — прикмети, які досі лякають

Туя — популярне декоративне дерево у дворах та садах, яке залишається зеленим протягом усього року. Попри свою декоративність і невибагливість, навколо туї існує багато народних забобонів та прикмет, що часто відлякують садівників від посадки цієї рослини біля будинку.

Шок для господарів: що насправді станеться, якщо посадити тую біля хати

Згідно з народними віруваннями, туя вважається символом скорботи, печалі та навіть смерті, оскільки її традиційно висаджували на кладовищах. Через це деякі люди побоюються, що посадка туї поруч з оселею може привести до поганої енергетики, хвороб і нещасть. Вважається, що поруч із туями мешканці можуть частіше відчувати втому, головний біль або загальний занепад сил.

Існує навіть повір’я, що дерево може перешкоджати особистому щастю — наприклад, відлякувати наречених у самотніх дівчат або приваблювати підозрілих осіб, які можуть втручатися в життя господарів.

Втім, як зазначають експерти, немає наукових доказів щодо містичного впливу туї на життя людей і їхню долю. Багато з цих уявлень сформувалися лише через асоціації з похованнями та скорботними місцями, а не через реальні властивості рослини.

Окрім забобонів, існують і практичні причини, чому туї не рекомендовано садити бездумно поруч із будинком. По-перше, туя має розгалужену кореневу систему, яка може через кілька років тиснути на фундамент, тротуарну плитку чи інші елементи ландшафту біля будівлі, особливо якщо дерево посаджено надто близько.

По-друге, густа крона створює щільну тінь, яка затримує вологу біля стін будинку — це може призводити до сирості, утворення цвілі та грибка, що шкідливо для здоров’я мешканців та стану фасаду.

Ще один практичний момент — вплив на ріст інших рослин. Потужні корені туї здатні забирати поживні речовини з ґрунту, через що поруч посаджені квіти, чагарники чи плодові дерева можуть рости значно гірше.

Попри всі забобони, у культурі є й позитивні уявлення про туї. У деяких традиціях їх садили як захист від пристріту чи негативної енергії, і навіть використовували гілочки туї для очищення оселі.

Отже, чи варто садити туї біля хати — справжнє питання вибору між особистими переконаннями і практичними нюансами. Якщо ви не вірите в прикмети, важливо все ж враховувати садовий дизайн і залишати достатню відстань від будівлі, щоб уникнути потенційних проблем.

