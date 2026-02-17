Почему старики запрещали сажать ту возле дома — приметы, которые до сих пор пугают

Туя – популярное декоративное дерево во дворах и садах, которое остается зеленым на протяжении всего года. Несмотря на свою декоративность и неприхотливость, вокруг туи существует много народных предрассудков и примет , часто отпугивающих садоводов от посадки этого растения возле дома.

Шок для хозяев: что на самом деле произойдет, если посадить ту возле дома

Согласно народным верованиям, туя считается символом скорби, печали и даже смерти , поскольку ее традиционно высаживали на кладбищах. Из-за этого некоторые люди опасаются, что посадка туи рядом с домом может привести к плохой энергетике, болезням и несчастью . Считается, что рядом с туями жители могут чаще ощущать усталость, головную боль или общий упадок сил.

Существует даже поверье, что дерево может препятствовать личному счастью — например, отпугивать невест у одиноких девушек или привлекать подозрительных лиц, которые могут вмешиваться в жизнь хозяев.

Впрочем, как отмечают эксперты, нет научных доказательств мистического влияния туи на жизнь людей и их судьбу . Многие из этих представлений сформировались только через ассоциации с погребениями и скорбными местами, а не через реальные свойства растения.

Кроме суеверий, существуют и практические причины, почему туи не рекомендовано сажать бездумно рядом с домом . Во-первых, туя имеет разветвленную корневую систему, которая может через несколько лет давить на фундамент, тротуарную плитку или другие элементы ландшафта у здания , особенно если дерево посажено слишком близко.

Во-вторых, густая крона создает плотную тень , которая задерживает влагу у стен дома – это может приводить к сырости, образованию плесени и грибка , что вредно для здоровья жителей и состояния фасада.

Еще один практический момент – влияние на рост других растений . Мощные корни туи способны убирать питательные вещества из почвы , из-за чего рядом посаженные цветы, кустарники или плодовые деревья могут расти гораздо хуже.

Несмотря на все предрассудки, в культуре есть и представления о туях. В некоторых традициях их сажали как защиту от сглаза или отрицательной энергии , а также использовали веточки туи для очищения дома.

Следовательно, стоит ли сажать туи возле дома – настоящий вопрос выбора между личными убеждениями и практическими нюансами . Если вы не верите в приметы, важно все же учитывать садовый дизайн и оставлять достаточное расстояние от здания во избежание потенциальных проблем.

