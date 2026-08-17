Чому не можна заряджати звичайні батарейки: вибух у квартирі – найменше з лих

Прагнення заощадити та подарувати "друге життя" побутовим приладам іноді виходить за межі безпеки. Спроба вставити звичайну одноразову батарейку в зарядний пристрій для акумуляторів — це одна з найнебезпечніших побутових помилок. Багато хто вважає, що в гіршому випадку батарейка просто не зарядиться, проте реальні наслідки можуть виявитися набагато серйознішими.

Пальчикові батарейки. Ілюстративне фото. Автор: PublicDomainPictures / Pixabay

Хімічна пастка: чому батарейка не акумулятор

Головна відмінність полягає у фізико-хімічних процесах. Звичайні сольові або лужні (алкалінові) батарейки створені для одноразового використання. Реакція всередині них є незворотною: під час розряджання хімічні елементи віддають енергію і змінюють свою структуру.

На відміну від акумуляторів, матеріали звичайних елементів живлення не здатні повертатися у вихідний стан під впливом зовнішнього струму. Коли зарядний пристрій починає подавати струм на одноразову батарейку, енергія не накопичується, а повністю перетворюється на тепло та спричиняє бурхливу внутрішню реакцію.

Від протікання токсинів до вибуху та пожежі

Під час примусового заряджання всередині герметичного корпусу батарейки миттєво зростає тиск та температура. Це призводить до кількох критичних сценаріїв:

Витік їдкого електроліту: корпус батарейки деформується і тріскається. Зарядний пристрій та розетка заливаються лугом або кислотою, що повністю виводить техніку з ладу.

Хімічні опіки та отруєння: при розриві корпусу агресивні хімікати можуть бризнути на шкіру чи в очі, а токсичні випари швидко забруднюють повітря в кімнаті.

Вибух та займання: якщо система автоматичного вимкнення зарядного пристрою не спрацює, батарейка вибухає. Розпечені уламки та іскри можуть легко спричинити пожежу у квартирі.

Фахівці наголошують: якщо вам потрібні елементи живлення багаторазового використання, слід купувати виключно спеціальні акумулятори з відповідним маркуванням (Rechargeable).

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