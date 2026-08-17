Чому не можна заряджати звичайні батарейки: вибух у квартирі – найменше з лих

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Сергій Кречмаровський
Прагнення заощадити та подарувати "друге життя" побутовим приладам іноді виходить за межі безпеки. Спроба вставити звичайну одноразову батарейку в зарядний пристрій для акумуляторів — це одна з найнебезпечніших побутових помилок. Багато хто вважає, що в гіршому випадку батарейка просто не зарядиться, проте реальні наслідки можуть виявитися набагато серйознішими.
Пальчикові батарейки. Ілюстративне фото. Автор: PublicDomainPictures / Pixabay
Головна відмінність полягає у фізико-хімічних процесах. Звичайні сольові або лужні (алкалінові) батарейки створені для одноразового використання. Реакція всередині них є незворотною: під час розряджання хімічні елементи віддають енергію і змінюють свою структуру.
На відміну від акумуляторів, матеріали звичайних елементів живлення не здатні повертатися у вихідний стан під впливом зовнішнього струму. Коли зарядний пристрій починає подавати струм на одноразову батарейку, енергія не накопичується, а повністю перетворюється на тепло та спричиняє бурхливу внутрішню реакцію.
Під час примусового заряджання всередині герметичного корпусу батарейки миттєво зростає тиск та температура. Це призводить до кількох критичних сценаріїв:
Витік їдкого електроліту: корпус батарейки деформується і тріскається. Зарядний пристрій та розетка заливаються лугом або кислотою, що повністю виводить техніку з ладу.
Хімічні опіки та отруєння: при розриві корпусу агресивні хімікати можуть бризнути на шкіру чи в очі, а токсичні випари швидко забруднюють повітря в кімнаті.
Вибух та займання: якщо система автоматичного вимкнення зарядного пристрою не спрацює, батарейка вибухає. Розпечені уламки та іскри можуть легко спричинити пожежу у квартирі.
Фахівці наголошують: якщо вам потрібні елементи живлення багаторазового використання, слід купувати виключно спеціальні акумулятори з відповідним маркуванням (Rechargeable).
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