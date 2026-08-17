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Почему нельзя заряжать обычные батарейки: взрыв в квартире – самое малое из бедствий

Попытка перезарядить одноразовые батарейки может привести к пожару и химическому ожогу. Специалисты объяснили главные опасности.

17 августа 2026, 09:31
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Сергій Кречмаровський

Стремление сэкономить и подарить "вторую жизнь" бытовым приборам иногда выходит за пределы безопасности. Попытка вставить обычную одноразовую батарейку в зарядное устройство для аккумуляторов – это одна из самых опасных бытовых ошибок. Многие считают, что в худшем случае батарейка просто не зарядится, однако реальные последствия могут оказаться гораздо серьезнее.

Почему нельзя заряжать обычные батарейки: взрыв в квартире – самое малое из бедствий

Пальчиковые батарейки. Иллюстративное фото. Автор: PublicDomainPictures / Pixabay

Химическая ловушка: почему батарейка не аккумулятор

Главное отличие состоит в физико-химических процессах. Обычные солевые или щелочные (алкалиновые) батарейки предназначены для одноразового использования. Реакция внутри них необратима: при разрядке химические элементы отдают энергию и изменяют свою структуру.

В отличие от аккумуляторов, материалы обычных элементов питания не способны возвращаться в исходное состояние под воздействием внешнего тока. Когда зарядное устройство начинает подавать ток на одноразовую батарейку, энергия не накапливается, а полностью превращается в тепло и вызывает бурную внутреннюю реакцию.

От протекания токсинов к взрыву и пожару

Во время принудительной зарядки внутри герметичного корпуса батарейки мгновенно возрастают давление и температура. Это приводит к нескольким критическим сценариям:

  • Утечка едкого электролита: корпус батарейки деформируется и трескается. Зарядное устройство и розетка заливаются щелочью или кислотой, что полностью выводит технику из строя.

  • Химические ожоги и отравления: при разрыве корпуса агрессивные химикаты могут брызнуть на кожу или в глаза, а токсичные испарения быстро загрязняют воздух в комнате.

  • Взрыв и возгорание: если система автоматического отключения зарядного устройства не сработает, батарейка взрывается. Раскаленные обломки и искры могут легко вызвать пожар в квартире.

Специалисты отмечают: если вам нужны элементы питания многоразового использования, следует покупать исключительно специальные аккумуляторы с соответствующей маркировкой (Rechargeable).

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