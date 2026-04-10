Чому гниє картопля: одна фатальна помилка знищить ваш урожай цього року

Посадка картоплі у квітні потребує особливої уваги до умов ґрунту, адже саме від цього залежить майбутній урожай. Однією з найпоширеніших помилок є висаджування бульб у холодну, непрогріту землю, де ще затримується тала вода. Якщо температура на глибині близько 10 сантиметрів не піднялася хоча б до +8…+10 °C, у ґрунті починаються несприятливі процеси. За таких умов бульби фактично опиняються без достатньої кількості кисню, що призводить до їхнього “задихання”. У перезволоженому середовищі вони швидко втрачають життєздатність, а вічка можуть загнивати. У результаті вже через кілька тижнів замість сходів можна отримати розкладену масу без ознак росту.

Фото: з відкритих джерел

Багато городників орієнтуються на природні підказки, як-от цвітіння певних дерев. Проте у 2026 році через нестабільні погодні коливання такі ознаки можуть бути неточними. Надійнішим способом перевірки готовності ґрунту є так званий “метод грудки”. Потрібно взяти трохи землі з глибини лопати, стиснути її в руці й кинути на землю: якщо вона легко розсипається — ґрунт достатньо прогрітий; якщо ж залишається щільною масою — із посадкою варто зачекати.

Окрему проблему становить передпосадкова підготовка бульб. Навіть якісне пророщування не гарантує успіху, якщо картопля потрапляє з теплого середовища у холодний ґрунт. Такий різкий перепад температур пригнічує розвиток паростків і робить їх вразливими до грибкових хвороб, зокрема ризоктоніозу. У результаті частина рослин може взагалі не зійти.

Якщо строки посадки обмежені, варто змінити підхід. Найкращим рішенням стане використання гребеневого способу. Він дозволяє розміщувати бульби вище рівня основного ґрунту, завдяки чому земля швидше прогрівається, а зайва волога стікає, зменшуючи ризик гниття.

Також важливо уникати поділу бульб на частини. У вологих і прохолодних умовах будь-який зріз стає потенційним джерелом інфекції. Тому для посадки краще використовувати цілі, здорові бульби середнього розміру.

Портал "Коментарі" вже писав, що полуниця — це не лише смачна ягода, а й потужне джерело корисних елементів для організму. Завдяки низькому вмісту калорій та багатству вітамінів і мінералів, вона може стати важливою частиною раціону для підтримки здоров’я.