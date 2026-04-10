Почему гниет картофель: одна роковая ошибка уничтожит ваш урожай в этом году

Посадка картофеля в апреле требует особого внимания к условиям почвы, ведь именно от этого зависит будущий урожай. Одной из самых распространенных ошибок есть высадка клубней в холодную, непрогретую землю, где еще задерживается талая вода. Если температура на глубине около 10 сантиметров не поднялась хотя бы до 8…10 °C, в почве начинаются неблагоприятные процессы. В таких условиях клубни фактически оказываются без достаточного количества кислорода, что приводит к их "задыханию". В переувлажненной среде они быстро теряют жизнеспособность, а глазки могут загнивать. В результате уже через несколько недель вместо лестницы можно получить разложенную массу без признаков роста.

Многие огородники ориентируются на естественные подсказки, такие как цветение определенных деревьев. Однако в 2026 году из-за нестабильных погодных колебаний такие признаки могут быть неточными. Более надежным способом проверки готовности почвы является так называемый "метод комка". Нужно взять немного земли из глубины лопаты, сжать ее в руке и бросить на землю: если она легко рассыпается — почва достаточно прогрета; если же остается плотной массой – с посадкой следует подождать.

Отдельную проблему составляет предпосадочная подготовка клубней. Даже качественное проращивание не гарантирует успеха, если картофель попадает из теплой среды в холодную почву. Такой резкий перепад температур угнетает развитие ростков и делает их уязвимыми к грибковым болезням, в частности ризоктониозу. В результате часть растений может вообще не взойти.

Если сроки посадки ограничены, следует изменить подход. Наилучшим решением станет использование гребневого наклонения. Он позволяет размещать клубни выше уровня основного грунта, благодаря чему земля быстрее прогревается, а лишняя влага стекает, уменьшая риск гниения.

Также важно избегать разделения клубней на части. Во влажных и прохладных условиях любой срез становится потенциальным источником инфекции. Поэтому для посадки лучше использовать целые, здоровые клубни среднего размера.

