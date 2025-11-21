Рубрики
Недилько Ксения
Відключення світла стали реальністю для багатьох українців. Але навіть у темряві можна організувати час так, щоб він був продуктивним, затишним і навіть приємним. Головне — підготуватися і знати, чим можна зайнятися, коли електрика зникає зненацька.
Чим зайнятися без світла: корисні, цікаві та затишні заняття під час вимкнень
1. Створіть атмосферу затишку
Вимкнення світла — це можливість уповільнитися.
Запаліть свічки або ліхтарики
Увімкніть павербанк-лампу чи LED-світильник
Зробіть чай або какао заздалегідь у термосі
Така атмосфера допомагає зняти стрес та зосередитись на приємних речах.
2. Проведіть час із дитиною чи родиною
Без електрики легко повернутися до "теплих" активностей, які часто губляться у буденному ритмі:
настільні ігри;
пазли;
читання казок;
малювання ліхтариком;
імпровізовані театральні сценки чи тіньові фігури на стіні;
"питання-відповідь" для зміцнення довіри та емоційного зв’язку.
Для маленьких дітей це також час фантазії й розвитку уяви.
3. Займіться справами, які не потребують техніки
Є чимало корисних активностей, які можна виконати в темряві або при мінімальному світлі:
складання речей у шафі;
планування тижня в блокноті;
написання списків, ідей або особистих нотаток;
сортування документів;
розбір аптечки або косметички.
Це допомагає використати час продуктивно й розвантажити простір.
4. Почитайте — для себе або вголос
Світло від свічки чи ліхтарика створює атмосферу, ідеальну для читання. Це можуть бути:
художні романи;
мотиваційні книги;
нотатки, які давно хотіли розібрати;
дитячі книги перед сном.
Читання вголос зближує родину та заспокоює дітей.
5. Присвятіть час собі
Відключення світла — шанс нарешті перевести подих:
зробіть коротку медитацію;
напишіть кілька сторінок щоденника;
виконайте легку йогу або розтяжку;
плануйте фінанси та цілі;
послухайте збережену музику або подкаст.
Це допомагає відчути контроль над власним станом навіть у стресові моменти.
6. Підготуйтеся до наступних вимкнень
Коли світло зникло — це найкращий момент перевірити, чи ви готові до наступного разу:
стан заряду павербанків;
запаси води;
свічки та ліхтарики;
заряджені акумулятори;
готові продукти, які не потребують електрики;
теплі пледи на випадок холодної пори.
Записуйте, чого не вистачає, і поступово доповнюйте "тривожний світловий набір".
7. Проведіть час офлайн із задоволенням
Є заняття, які без електрики стають навіть кращими:
спостереження за зорями;
спілкування з близькими без гаджетів;
настільні рольові ігри;
творчість: вірші, замальовки, ручна робота.
Темрява додає тиші та зосередженості.
Висновок
Відключення світла — це не лише незручність, а й можливість зупинитися, перезавантажитися й провести час з користю або задоволенням. Трошки підготовки, крапля фантазії — і навіть темні години можуть стати ресурсними.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що обмеження електропостачання в Україні все триваліші — українці годинами залишаються без світла. У Раді пояснили причини.
Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що головна причина — не недостатність генерації, а пошкоджені трансформатори на підстанціях “Укренерго”.
“Ураження переважно від касетних зарядів, які туди доставляють ракети — вибух в повітрі на висоті 100 м і розліт великої кількості малих металевих кульок. Безумовно бетонні укриття мали б захистити від цього — там де їх своєчасно побудували звісно. Але їх побудували не в тій кількості та далеко не в ті терміни, що було заплановано”, — зазначив політик.