Недилько Ксения
Отключение света стало реальностью для многих украинцев. Но даже в темноте можно организовать время так, чтобы оно было продуктивным, уютным и даже приятным. Главное – подготовиться и знать, чем можно заняться, когда электричество исчезает врасплох.
Чем заняться без света: полезные, интересные и уютные занятия во время отключений
1. Создайте атмосферу уюта
Выключение света – это возможность замедлиться.
Зажгите свечи или фонарики
Включите павербанк-лампу или LED-светильник
Сделайте чай или какао заранее в термосе
Такая атмосфера помогает снять стресс и сконцентрироваться на приятных вещах.
2. Проведите время с ребенком или семьей
Без электричества легко вернуться к "теплым" активностям, которые часто теряются в обыденном ритме:
настольные игры;
пазлы;
чтение сказок;
рисование фонариком;
импровизированные театральные сценки или теневые фигуры на стене;
"вопрос-ответ" для укрепления доверия и эмоциональной связи.
Для маленьких детей это время фантазии и развития воображения.
3. Займитесь делами, не требующими техники
Есть немало полезных активностей, которые можно выполнить в темноте или при минимальном свете:
сборка вещей в шкафу;
планирование недели в блокноте;
написание списков, идей или личных заметок;
сортировка документов;
разбор аптечки или косметички
Это помогает использовать время продуктивно и разгрузить пространство.
4. Почитайте – для себя или вслух
Свет от свечи или фонарика создает атмосферу, идеальную для чтения. Это могут быть:
художественные романы;
мотивационные книги;
заметки, которые давно хотели разобрать;
детские книги перед сном.
Чтение вслух сближает семью и успокаивает детей.
5. Посвятите время себе
Отключение света – шанс наконец-то перевести дыхание:
сделайте краткую медитацию;
напишите несколько страниц ежедневника;
выполните легкую йогу или растяжку;
планируйте финансы и цели;
послушайте сохраненную музыку или подкаст.
Это помогает почувствовать контроль над своим состоянием даже в стрессовые моменты.
6. Подготовьтесь к следующим отключениям
Когда свет исчез — это лучший момент проверить, готовы ли вы к следующему разу:
состояние заряда павербанков;
запасы воды;
свечи и фонарики;
заряженные аккумуляторы;
готовые продукты, не требующие электричества;
теплые пледы на случай холодного времени.
Записывайте, чего не хватает и постепенно дополняйте "тревожный световой набор".
7. Проведите время офлайн с удовольствием
Есть занятия, которые без электричества становятся даже лучше:
наблюдение за звездами;
общение с близкими без гаджетов;
настольные ролевые игры;
творчество: стихи, зарисовки, ручная работа.
Темнота придает тишину и сосредоточенность.
Вывод
Отключение света – это не только неудобство, но и возможность остановиться, перезагрузиться и провести время с пользой или удовольствием. Немного подготовки, капля фантазии и даже темные часы могут стать ресурсными.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ограничения электроснабжения в Украине все продолжительнее — украинцы часами остаются без света. В Раде объяснили причины.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что главная причина – не недостаточность генерации, а поврежденные трансформаторы на подстанциях "Укрэнерго".
"Поражение преимущественно от кассетных зарядов, которые туда доставляют ракеты — взрыв в воздухе на высоте 100 м и разлет большого количества малых металлических шариков. Безусловно, бетонные укрытия должны были защитить от этого — там, где их своевременно построили конечно. Но их построили не в том количестве и далеко не в те сроки, что было запланировано".