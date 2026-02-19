Чи правда, що просте «крутіння обруча» може зробити талію тоншою та живіт плоским — дослідження науковців

Вправи з хулахупом набувають дедалі більшої популярності як "весела альтернатива" тренажерному залу. Багато хто сприймає обруч як майже чарівний засіб для схуднення, особливо в ділянці живота. Але що з цього правда, а що — міф? Ми зібрали найважливіші факти з наукових досліджень і експертних думок, щоб розвіяти сумніви та дати реальні очікування.

Хулахуп-ефект: правда та міфи про схуднення з обручем — що каже наука

Спалювання калорій — як і будь-який інший аеробний рух

Дослідження, проведене Американською радою з фізичних вправ (ACE), показало, що заняття з обручем середньої інтенсивності можуть спалювати приблизно 160–210 калорій за 30 хвилин. Це схоже на результат від швидкої ходьби чи інших звичних кардіо-тренувань. Обруч не "розбиває" жир локально

Це ключовий момент: жир не горить вибірково саме там, де обруч торкається тіла. Жирові відкладення зменшуються лише при загальному калорійному дефіциті — коли ви витрачаєте більше енергії, ніж споживаєте. Обруч може допомогти витрачати калорії, але він не "розбиває" жир саме на талії. Дослідження показують, що хулахуп може зменшити об’єм талії

Невеликі наукові дослідження продемонстрували, що регулярні тренування з важким хулахупом можуть дійсно зменшити окружність талії більше, ніж проста ходьба. У шести-тижневому дослідженні у людей із надмірною вагою обруч знижував об’єм талії приблизно на 3 сантиметри, а також сприяв збільшенню м’язової маси тулуба. Обруч тренує м’язи кора

Особливо коли йдеться про важчі варіанти обручів, вправи з ним включають активну роботу м’язів пресу, косих м’язів та поперекових м’язів. Це може допомогти зробити живіт більш підтягнутим і покращити поставу. Це повноцінне кардіо-тренування

Заняття з хулахупом можуть підвищувати серцевий ритм до рівня середніх або навіть інтенсивних аеробних навантажень. Це корисно для серцево-судинної системи та загальної витривалості. Психологічний ефект — легше тримати регулярність

Одна з причин, чому люди продовжують тренування — задоволення від процесу. Обруч часто сприймається не як важке тренування, а як гра або танцювальний рух. Це підвищує мотивацію і допомагає підтримувати регулярність занять. Є обмеження та можливі ризики

Як і будь-яке фізичне навантаження, хулахуп має свої нюанси:

— на початку занять можуть з’явитися синці, особливо при використанні важких моделей;

— людям із проблемами хребта, грижами або хронічними болями в спині варто проконсультуватися з лікарем;

— тільки крутіння обруча без контролю харчування не призведе до помітного зниження ваги. Як отримати максимальний результат

Щоб вправи з обручем дійсно допомагали у схудненні:

— поєднуйте їх із дефіцитом калорій;

— займайтеся регулярно 15–30 хвилин щодня або через день;

— змінюйте напрямок обертання і працюйте в різній інтенсивності;

— комбінуйте з силовими вправами та іншими видами кардіо.

Підсумок

Хулахуп — це не чарівний засіб для миттєвого схуднення саме на животі, але це ефективна форма фізичної активності, яка працює в комплексі з правильним харчуванням і регулярними тренуваннями. Він спалює калорії, зміцнює м’язи кора та може скоротити окружність талії, якщо використовувати його системно.

Для швидкого результату одного обруча недостатньо, але як частина загального підходу до здоров’я він може стати корисним інструментом на шляху до підтягнутого тіла.

Читайте також в "Коментарях", що треба робити, аби завжди виглядати доглянутою.