Правда ли, что простое «крутение обруча» может сделать талию тоньше и живот плоским — исследование ученых

Упражнения с хулахупом приобретают все большую популярность как "веселая альтернатива" тренажерному залу. Многие воспринимают обруч как почти волшебное средство для похудения, особенно в области живота. Но что из этого правда, а что миф? Мы собрали важнейшие факты научных исследований и экспертных мнений, чтобы развеять сомнения и дать реальные ожидания.

Хулахуп-эффект: правда и мифы о похудении с обручем — что говорит наука

Сжигание калорий – как и любое другое аэробное движение

Исследование, проведенное Американским советом по физическим упражнениям (ACE), показало, что занятия с обручем средней интенсивности могут сжигать около 160–210 калорий за 30 минут . Это сродни результату от быстрой ходьбы или других привычных кардио-тренировок. Обруч не "разбивает" жир локально

Это ключевой момент: жир не горит избирательно именно там, где обруч касается тела . Жировые отложения уменьшаются только при общем калорийном дефиците – когда вы тратите больше энергии, чем потребляете. Обруч может помочь тратить калории, но он не разбивает жир именно на талии. Исследования показывают, что хулахуп может снизить объем талии.

Небольшие научные исследования продемонстрировали, что регулярные тренировки с тяжелым хулахупом могут действительно снизить окружность талии больше, чем простая ходьба. В шестинедельном исследовании у людей с избыточным весом обруч снижал объем талии примерно на 3 сантиметра, а также способствовал увеличению мышечной массы туловища. Обруч тренирует мышцы кора

Особенно когда речь идет о более тяжелых вариантах обручей, упражнения с ним включают активную работу мышц пресса, косых мышц и поясничных мышц. Это может помочь сделать живот более подтянутым и улучшить осанку. Это полноценная кардио-тренировка

Занятия с хулахупом могут повышать сердечный ритм до уровня средних или даже интенсивных аэробных нагрузок. Это полезно для сердечно-сосудистой системы и общей выносливости. Психологический эффект – легче держать регулярность

Одна из причин, почему люди продолжают тренировку – удовольствие от процесса. Обруч часто воспринимается не как трудная тренировка, а как игра или танцевальное движение. Это увеличивает мотивацию и помогает поддерживать регулярность занятий. Есть ограничения и возможные риски

Как и любая физическая нагрузка, хулахуп имеет свои нюансы:

— в начале занятий могут появиться синяки, особенно при использовании тяжелых моделей;

— людям с проблемами позвоночника, грыжами или хроническими болями в спине следует проконсультироваться с врачом;

— только крутка обруча без контроля питания не приведет к заметному снижению веса. Как получить максимальный результат

Чтобы упражнения с обручем действительно помогали в похудении:

— сочетайте их с дефицитом калорий;

— занимайтесь регулярно 15-30 минут ежедневно или через день;

— изменяйте направление вращения и работайте в разной интенсивности;

– комбинируйте с силовыми упражнениями и другими видами кардио.

Итог

Хулахуп – это не волшебное средство для мгновенного похудения именно на животе, но это эффективная форма физической активности , работающая в комплексе с правильным питанием и регулярными тренировками. Он сжигает калории, укрепляет мышцы коры и может сократить окружность талии, если использовать его системно.

Для быстрого результата одного обруча недостаточно, но как часть общего подхода к здоровью он может оказаться полезным инструментом на пути к подтянутому телу.

