Цегла на газовій плиті — смертельна пастка: газовики терміново звернулися до українців

Через сильні морози, перебої з опаленням та наслідки російських обстрілів тисячі українців намагаються зігріти оселі підручними методами. У хід ідуть увімкнені газові конфорки, духовки та навіть цегла, яку кладуть на плиту для “накопичення тепла”. Проте газовики попереджають: такі способи можуть стати фатальними.

Обігрів “по-народному” може вбити: чому цегла на газовій плиті — одна з найнебезпечніших ідей цієї зими

В АТ "Полтавагаз" заявили, що використання газових плит для обігріву житла є вкрай небезпечним і щороку призводить до отруєнь та пожеж.

"У такі моменти з’являються сумнівні “лайфхаки”, які кожен бачив у мережі: увімкнені конфорки, цегла на плиті, духовка замість обігрівача", — наголошують фахівці.

У чому головна небезпека

Експерти пояснюють: газова плита не призначена для тривалого обігріву приміщень. При такому використанні різко зростає ризик:

отруєння чадним газом , який не має запаху й може вбити за лічені хвилини;

пожежі через перегрів, тріщини в цеглі або перекидання предметів;

нестачі кисню у приміщенні, що особливо небезпечно вночі.

Медики зазначають: у холодний період різко зростає кількість госпіталізацій через отруєння продуктами згоряння газу — люди часто не пов’язують погіршення самопочуття саме з таким “обігрівом”.

Що радять замість цього

У "Полтавагазі" закликають українців не ризикувати життям і використовувати безпечні способи збереження тепла:

ущільнювати та заклеювати вікна й двері, щоб зменшити тепловтрати;

встановлювати фольговане утеплення за батареями , яке відбиває тепло назад у кімнату;

утеплювати підлогу килимами, а вікна й двері — щільними шторами;

одягати кілька шарів теплого одягу та користуватися ковдрами.

Фахівці наголошують: жодне тепло не варте людського життя. Навіть кілька годин використання газової плити як обігрівача можуть мати трагічні наслідки.

Отже, цегла на газовій плиті — це не “лайфхак”, а реальна загроза . У час, коли країна переживає складну зиму, надзвичайно важливо не додавати до війни ще й побутові трагедії.