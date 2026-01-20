Кирпич на газовой плите – смертельная ловушка: газовики срочно обратились к украинцам

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Из-за сильных морозов, перебоев с отоплением и последствий российских обстрелов тысячи украинцев пытаются согреть дома подручными методами. В ход идут включенные газовые конфорки, духовки и даже кирпич, который кладут на плиту для "накопления тепла" . Однако газовики предупреждают: такие способы могут стать роковыми .
Обогрев "по-народному" может убить: почему кирпич на газовой плите - одна из самых опасных идей этой зимой
В АО "Полтавагаз" заявили , что использование газовых плит для обогрева жилья крайне опасно и ежегодно приводит к отравлениям и пожарам.
"В такие моменты появляются сомнительные лайфхаки, которые каждый видел в сети: включены конфорки, кирпич на плите, духовка вместо обогревателя", — отмечают специалисты.
Эксперты объясняют: газовая плита не предназначена для длительного обогрева помещений . При таком использовании резко возрастает риск:
отравления угарным газом , не имеющим запаха и может убить за считанные минуты;
пожары из-за перегрева, трещин в кирпиче или опрокидывания предметов;
недостатка кислорода в помещении, что особенно опасно ночью.
Медики отмечают: в холодный период резко возрастает количество госпитализаций из-за отравления продуктами сгорания газа — люди часто не связывают ухудшение самочувствия именно с таким "обогревом".
В "Полтавагаге" призывают украинцев не рисковать жизнью и использовать безопасные способы сохранения тепла:
уплотнять и заклеивать окна и двери, чтобы уменьшить теплопотери;
устанавливать фольгированное утепление за батареями , отражающее тепло обратно в комнату;
утеплять пол коврами, а окна и двери – плотными шторами;
одевать несколько слоев теплой одежды и пользоваться одеялами.
Специалисты отмечают: ни одно тепло не стоит человеческой жизни . Даже несколько часов использования газовой плиты в качестве обогревателя могут иметь трагические последствия.