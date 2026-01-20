Кирпич на газовой плите – смертельная ловушка: газовики срочно обратились к украинцам

Из-за сильных морозов, перебоев с отоплением и последствий российских обстрелов тысячи украинцев пытаются согреть дома подручными методами. В ход идут включенные газовые конфорки, духовки и даже кирпич, который кладут на плиту для "накопления тепла" . Однако газовики предупреждают: такие способы могут стать роковыми .

Обогрев "по-народному" может убить: почему кирпич на газовой плите - одна из самых опасных идей этой зимой

В АО "Полтавагаз" заявили , что использование газовых плит для обогрева жилья крайне опасно и ежегодно приводит к отравлениям и пожарам.

"В такие моменты появляются сомнительные лайфхаки, которые каждый видел в сети: включены конфорки, кирпич на плите, духовка вместо обогревателя", — отмечают специалисты.

В чем главная опасность

Эксперты объясняют: газовая плита не предназначена для длительного обогрева помещений . При таком использовании резко возрастает риск:

отравления угарным газом , не имеющим запаха и может убить за считанные минуты;

пожары из-за перегрева, трещин в кирпиче или опрокидывания предметов;

недостатка кислорода в помещении, что особенно опасно ночью.

Медики отмечают: в холодный период резко возрастает количество госпитализаций из-за отравления продуктами сгорания газа — люди часто не связывают ухудшение самочувствия именно с таким "обогревом".

Что советуют вместо этого

В "Полтавагаге" призывают украинцев не рисковать жизнью и использовать безопасные способы сохранения тепла:

уплотнять и заклеивать окна и двери, чтобы уменьшить теплопотери;

устанавливать фольгированное утепление за батареями , отражающее тепло обратно в комнату;

утеплять пол коврами, а окна и двери – плотными шторами;

одевать несколько слоев теплой одежды и пользоваться одеялами.

Специалисты отмечают: ни одно тепло не стоит человеческой жизни . Даже несколько часов использования газовой плиты в качестве обогревателя могут иметь трагические последствия.

Итак, кирпич на газовой плите – это не "лайфхак", а реальная угроза . В то время, когда страна переживает сложную зиму, чрезвычайно важно не добавлять к войне еще и бытовые трагедии.